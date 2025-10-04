Donald Trump presiona a Hamás por paz inmediata: "Todas las apuestas estarán fuera"

Washington, DC, Estados Unidos.- Este sábado 4 de octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su cuenta de Truth Social, donde celebró que Israel haya detenido temporalmente los ataques en la Franja de Gaza para facilitar la liberación de rehenes y avanzar hacia un acuerdo de paz, aunque también envió un mensaje directo a Hamás.

"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de los rehenes y el Acuerdo de Paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!", escribió el mandatario estadounidense.

El plan de 20 puntos que Trump presentó el pasado lunes en la Casa Blanca, y que recibió el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene como objetivo poner fin a la guerra, lograr la liberación de los rehenes de Hamás y establecer un gobierno de transición para Gaza, el cual estaría encabezado por el propio Trump junto con el ex primer ministro británico Tony Blair.

Publicación de Donald Trump

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza e incluso la posibilidad de negociar en el futuro la creación de un Estado palestino. Cabe destacar que este mismo día viaja a El Cairo, Egipto, Steve Witkoff, enviado especial de Trump, con el propósito de avanzar en las negociaciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial ha revelado nuevos detalles, aunque en TRIBUNA permaneceremos atentos a cualquier actualización.

“After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin…” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/y1fDTuGMmF — The White House (@WhiteHouse) October 4, 2025

En los comentarios del post publicado por la Casa Blanca, donde se adjuntó el mensaje del republicano, algunos internautas manifestaron su inconformidad, como el usuario @spiritualshift_, quien escribió: "Señor Presidente, deje de convertir a los EE. UU. en Israel y Gaza a través de la división, la deshumanización y la demonización de sus compatriotas estadounidenses. Darle tanto poder sin control a los judíos sionistas o a republicanos selectivos crea el tipo de desequilibrio que naturalmente conduce al conflicto y la guerra."

Fuente: Tribuna del Yaqui