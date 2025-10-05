Guerra: Rusia bombardea toda Ucrania con drones y misiles; reportan al menos 5 muertos

Kiev, Ucrania.- Durante la noche del sábado 4 de octubre de 2025 y la madrugada de este domingo, Rusia ejecutó una ofensiva aérea masiva con drones y misiles contra diversas regiones de Ucrania, alcanzando tanto el este como el oeste del país. Las ciudades más afectadas fueron Zaporiyia y Leópolis, según medios internacionales, donde se reportaron víctimas mortales, daños estructurales y cortes de energía a gran escala.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS), una persona perdió la vida en Zaporiyia tras un ataque combinado con drones y bombas aéreas guiadas, mientras que al menos diez personas resultaron heridas. Mientras que el jefe de la Administración Militar Regional, Iván Fedorov, detalló que la ofensiva causó alrededor de diez impactos en distintos puntos de la ciudad, afectando tres distritos de manera directa.

Los ataques se reportaron a lo largo de este fin de semana. Foto: Facebook

Los bombardeos provocaron daños considerables en ocho edificios multifamiliares, ocho viviendas particulares y varios inmuebles de uso no residencial. Además, más de 73 mil usuarios quedaron sin electricidad y cerca de 290 hogares perdieron el suministro de gas debido a los impactos que dañaron las tuberías principales. Las autoridades también suspendieron el servicio en un edificio de departamentos gravemente afectado para evitar mayores riesgos.

En la región occidental de Leópolis, el ataque dejó al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos, según confirmaron las autoridades locales. El alcalde Andrí Sadoví señaló que parte de la ciudad se quedó sin energía eléctrica, mientras que se registraron incendios en distintas zonas, incluido un parque industrial. El jefe de la Administración Militar Regional de Leópolis, Maksim Kozitskí, indicó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en la localidad de Lapaivka, mientras que el DSNS elevó la cifra total de muertos en la provincia a cuatro.

La ofensiva aérea comenzó en el este de Ucrania y se extendió progresivamente hacia el centro y el oeste del país durante la madrugada. De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, las alertas por ataques aéreos se emitieron en prácticamente todo el territorio nacional, incluyendo las regiones de Kiev, Sumi, Cherníguiv, Cherkasi, Vinnitsia, Odesa, Járkov, Zhitómir, Mykoláiv, Rivne, Jmelnitski e Ivano-Frankivsk, además de las ya golpeadas Zaporiyia y Leópolis.

uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFAuD83CuDDE6 | #Rusia lanzó anoche uno de los ataques aéreos más intensos desde el inicio del conflicto. Más de 700 drones kamikaze y 50 misiles fueron disparados contra distintas ciudades ucranianas. #Ucrania #war pic.twitter.com/YH0eaqEoJ7 — Rox@nyt@ (@Roxyronquillo) October 5, 2025

En Vinnitsia, la vicejefa de la Administración Regional Militar, Natalia Zabolotna, informó que una instalación industrial civil resultó alcanzada por los misiles rusos. En tanto, en Cherníguiv, el gobernador Viacheslav Chaus reportó que drones suicidas impactaron contra una empresa y una instalación energética, provocando cortes de electricidad en varios sectores de la ciudad.

Los ataques de las fuerzas rusas, que coincidieron con un incremento de las alertas antiaéreas en todo el país, dejaron a miles de personas sin servicios básicos y ocasionaron daños de consideración a la infraestructura civil. Las autoridades ucranianas continúan evaluando el alcance de los daños y coordinan labores de rescate en las zonas más afectadas.

