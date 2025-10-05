Su muerte se transmitió en vivo: Alpinista resbala en una montaña y sufre trágico final

California, Estados Unidos.- El pasado miércoles 1 de octubre de 2025 se reportó la muerte de Balin Miller, alpinista de sólo 23 años de edad, tras sufrir una caída desde la parte más alta de una montaña del Parque Nacional de Yosemite en California, Estados Unidos. El caso conmocionó a la comunidad internacional, ya que el trágico momento quedó captado durante una transmisión en vivo realizada en la red social TikTok.

Los seguidores de Miller vieron en vivo cómo resbaló accidentalmente luego de completar el ascenso a la pared de más de 900 metros de altura por la ruta Sea of Dreams, una de las más técnicas de la cara sureste. El accidente se produjo cuando el escalador intentó recoger su mochila y demás objetos para proseguir con su descenso. Eric Kufrin, la persona que grabó el suceso, se mostró sumamente conmocionado por lo había pasado.

Necesito compartir lo inimaginable: mi hermoso hijo Balin Miller, perdió la vida mientras escalaba. El 1 de octubre, mientras intentaba alcanzar la cima de la ruta Sea of ??Dreams en El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite, ocurrió un accidente que le costó la vida".

Con gran pesar debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió durante un accidente de escalada hoy. Tengo el corazón destrozado. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla. El mundo ha perdido a un alma extraordinaria y nuestros corazones están destrozados", expresó Jeanine Girard-Moorman, madre del hoy occiso a través de un comunicado.

Después del lamentable hecho, Eric eliminó el video de la plataforma digital y entregó el material a las autoridades competentes que se van a encargar de la investigación; sin embargo, la grabación pudo ser recuperada por algunos internautas que posteriormente la difundieron en las diferentes redes sociales y, como era de esperarse, el caso rápidamente cobró notoriedad.

uD83DuDC94 Tragedy at Yosemite



Alaskan climber Balin Miller, 23, fell to his death from El Capitan on Oct 1, while rappelling the Sea of Dreams route



The fall was captured during a TikTok livestream



Known for bold solo climbs in Denali, Patagonia & the Canadian Rockies#BalinMiller pic.twitter.com/uJU5UD6s47 — GlobeUpdate (@Globupdate) October 4, 2025

¿Quién era el alpinista Balin Miller?

Balin Miller era un alpinista de 23 años y originario del estado de Alaska, en donde se crió en un ambiente familiar rodeado de amantes del alpinismo. A pesar de corta edad, Balin se consolidó como una de las grandes promesas de la disciplina entre sus logros más importantes se encuentran proezas en la Slovak Difrect del Monte Mckinley, La Patagonia y Las Montañas Rocosas.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | Muere a los 23 años el famoso alpinista Balin Miller tras caer más de 700 metros durante su descenso en El Capitán, en Yosemite, California.



La tragedia ocurrió mientras transmitía en vivo por TikTok, ante más de 500 espectadores. pic.twitter.com/Z3yUiKgL77 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui





