'31 Minutos' presenta su 'Tiny Desk' con música y crítica social a las políticas de Trump

Estados Unidos.- El popular programa chileno '31 minutos' debutó este lunes en el 'Tiny Desk de la National Public Radio' (NPR) con un show que mezcló música, sátira y crítica política. Durante la sesión, que incluyó siete canciones, el grupo utilizó su característico humor para aludir a las campañas antiinmigrantes que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos.

"Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de '31 minutos', que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo", exclamó el conductor al abrir el espectáculo. "Así que me apuro en presentar a los latinos, urbanos, emergentes, hip hop, hermanos 'brothers', que bailan sin cesar", añadió. Por supuesto, esto lo dice en el contexto de las violentas políticas migratorias que Donald Trump ha impuesto en Estados Unidos.

Con música y crítica social 31 Minutos presenta su Tiny Desk Créditos: Internet

Durante la interpretación de 'Objeción denegada', por el reconocidísimo abogado Juan Pablo Sopa (un cerdito títere que siempre viste con traje formal), '31 Minutos' cambió la letra de un par de estrofas de la canción para hacer referencia a la situación que viven las personas migrantes irregulares. La canción relata la historia de un abogado “que habla como idiota” (según sus palabras) y todo el mundo en los juzgados se burla de él, por lo que decide mudarse a otro país. En algún momento, Juan Pablo Sopa dice:

"Alza la mano si tú eres inocente".

"Alza la mano si tú eres culpable".

"Alza la mano si se te venció la 'waiver'".

"Alza la mano si tú eres ilegal".

La 'waiver', o exención, es una especie de "perdón legal" que permite a las personas renunciar a ciertos procesos para obtener un beneficio migratorio. Este permiso, conocido como 'condonación de inadmisibilidad', se solicita por cualquier persona que ha permanecido en Estados Unidos por más de 180 días sin una visa activa (ya sea de trabajo, de estudiante o de turista).

Al final de la canción, Juan Pablo Sopa cierra con: "Y yo les digo algo: nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no les gusta, no es mi problema. Es problema de la gente que no es buena". Un agente de ICE se presenta durante el 'Tiny Desk' de '31 Minutos'. El equipo decidió representarlo como un cocodrilo con lentes oscuros y gorra que aparecía por breves instantes frente a la cámara sin decir palabra, solo vigilando al grupo de títeres que estaban trabajando en Washington D.C., ejerciendo un extra de presión para salir de inmediato de regreso a Chile porque sus visas de trabajo estaban por vencer.

Las canciones que interpretaron fueron: 'Mi equilibrio emocional', 'Bailan sin César'. 'Objeción denegada', 'Calurosa Navidad', 'Mi muñeca me habló', 'Arwrarwrirwrarwro', 'Yo nunca vi televisión (y luego sí, pero después no)'. Desde 2005, el proyecto trascendió la televisión para convertirse en una compañía artística itinerante que ha girado por América Latina, estrenado una película, montado un museo y alista el lanzamiento de su segunda cinta, 'Calurosa Navidad', coproducida con 'Prime Video'.

A fines de septiembre lanzaron su nuevo tema 'Cuco', dedicado a los miedos infantiles, y anunciaron su participación en el Lollapalooza Chile 2026, donde compartirán cartel con Sabrina Carpenter, Doechii, Tyler, The Creator y Lorde.

Fuente: Tribuna del Yaqui