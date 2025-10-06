El Premio Nobel de Medicina 2025 se otorga a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Suecia.- El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 ha sido otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. El premio reconoce su investigación sobre la tolerancia inmunitaria periférica; en resumen, sobre los mecanismos de control de nuestro sistema inmunitario.

Identificaron a los 'guardianes' del sistema inmunitario, las células T reguladoras, sentando así las bases para un nuevo campo de investigación. Sus descubrimientos fundamentales han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y estimulado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo, para el cáncer y las enfermedades autoinmunes. El objetivo es poder curar o tratar las enfermedades autoinmunes, proporcionar terapias más eficaces contra el cáncer y prevenir complicaciones graves tras los trasplantes de células madre, afirma la cita.

El Nobel de Medicina 2025 premia a los tres científicos

Los ganadores fueron anunciados en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, por Thomas Perlmann, Secretario General de la Asamblea Nobel. Los tres científicos compartirán 11 millones de coronas suecas, la misma cantidad que en los dos años anteriores, equivalente a aproximadamente 1 millón de euros. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, el industrial sueco e inventor de la dinamita, quien instauró el Premio.

¿Quiénes son los tres ganadores?

Mary E. Brunkow : Nacida en 1961, es directora sénior de programas en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, EU. Fred Ramsdell, nacido en 1960, inmunólogo, es asesor científico en 'Sonoma Biotherapeutics', San Francisco, EU. Sus descubrimientos han sido cruciales para comprender cómo funciona el sistema inmunitario y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves.

El sistema inmunitario es una obra maestra de la evolución. Nos protege a diario de miles de virus, bacterias y otros microbios que intentan invadir nuestro cuerpo. Sin un sistema inmunitario funcional, no sobreviviríamos. Una de las maravillas del sistema inmunitario es su capacidad para identificar patógenos y diferenciarlos de nuestras propias células. Los microbios que amenazan nuestra salud no llevan uniforme: todos tienen un aspecto diferente.

Cómo las células T descubren un virus

El jurado ha destacado que el trabajo de estos tres científicos ha abierto un nuevo campo y acerca futuros tratamientos contra el cáncer y las dolencias autoinmunes. En la actualidad, estas células reguladoras extraídas del timo han sido esenciales para evitar el rechazo en trasplantes y ya hay en marcha ensayos clínicos para demostrar su efectividad como tratamiento generalizado.

Este es el primer Nobel que se entrega esta semana, al que le seguirán el de Física, el martes, y el de Química, el miércoles. Cada premio está dotado con 11 millones de coronas suecas, aproximadamente un millón de euros.

