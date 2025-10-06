EU sanciona a 12 empresas y 10 mexicanos vinculados al tráfico de fentanilo ilícito a 'Los Chapitos'

Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México, acusados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como 'Los Chapitos'.

La medida, anunciada esta mañana por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca frenar el flujo de sustancias que alimentan la producción ilícita de fentanilo, una droga responsable de un alto número de muertes en territorio estadounidense.

'Los Chapitos' utilizaron una empresa para traficar precursores de fentanilo

"Más de 500,000 estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo", declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Según el comunicado, esta acción representa un paso decisivo en la lucha contra las redes financieras y logísticas que sostienen a organizaciones criminales transnacionales. La sanción afecta tanto a individuos como a empresas, y se fundamenta en la identificación de una red que provee insumos esenciales para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas.

Los ocho sancionados son los hermanos Víctor Andrés Favela López (Víctor Andrés, quien fuera beisbolista y gerente deportivo de los Saraperos de Saltillo), Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López (Jorge Luis) y María Gabriela Favela López (María Gabriela), así como el esposo de esta, Jairo Verdugo Araujo (Jairo), y Gilberto Gallardo García (Gilberto), que está casado con otra hermana de los Favela López. La familia es dueña de la empresa Sumilab, que también fue sancionada.

También fue sancionado César Elías López Araujo (César Elías), señalado como testaferro de Víctor Andrés Favela. La octava sancionada es Martha Emilia Conde Uraga, señalada por El Tesoro de Estados Unidos de ser intermediaria "química afiliada desde hace mucho tiempo al Cártel de Sinaloa que opera desde varios almacenes en Culiacán y sus alrededores". Según el comunicado, Conde Uraga, a través de "facturas fraudulentas y otros métodos de ocultación, suministrar precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa".

El Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a 8 individuos y 12 compañías en México vinculadas a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Esta red, con base en Culiacán, proporcionaba químicos para fabricar fentanilo y operaba mediante empresas fachada. Toda acción comercial de… pic.twitter.com/o06MHhy7x5 — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) October 6, 2025

Sobre las empresas sancionadas, Sumilab fue designada "por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa". Cabe señalar, que ya había sido sancionada en mayo de 2023. Otras empresas de la familia Favela López designadas son: Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V. (Agrolaren), Distribuidora de Productores y Servicios Viand, S.A. de C.V. (Viand), Favelab, S.A. de C.V. (Favelab), Favela Pro, S.A. de C.V. (d.b.a. Fagalab), Qui Lab, S.A. de C.V. (Qui Lab) y Storelab, S.A. de C.V. (Storelab).

Como resultado de las sanciones del Tesoro "todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. También quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o conjuntamente, en un 50 por ciento o más, de una o varias personas bloqueadas".

"A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC prohíben generalmente todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito) que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de personas bloqueadas".

Fuente: Tribuna del Yaqui