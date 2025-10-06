Mexicanos detenidos en Israel regresan; gobierno israelí autoriza repatriación

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos que forman parte de la Flotilla Global Sumud serán repatriados después de que el gobierno israelí autorizara el movimiento. Las autoridades mexicanas informaron que están preparando un protocolo de protección y acompañamiento para el traslado de los connacionales.

Hasta el momento, no se tiene una fecha para el retorno de los mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán y Miriam Moreno Sánchez. "La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel. Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región", señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en X, antes Twitter.

La SRE también informó que se han realizado las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos que los connacionales requieran. Además, durante el proceso de repatriación estará presente el embajador de México. "Para asegurar un retorno seguro a México, se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso", se comparte en la información.

Sheinbaum asegura que serán repatriados

Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los connacionales se encuentran bien y señaló que la embajada de Israel en México tiene un diálogo permanente para asegurar el pronto regreso de los detenidos. "Lo que buscamos es que haya convivencia entre ambos estados, que se construya la paz y que acabe esta terrible situación de agresión a civiles en Palestina; incluso lo catalogamos así como genocidio", dijo la mandataria.

¿Flotilla Global Sumud qué es?

Es una misión en la que participan personas de 57 países y que transporta en decenas de embarcaciones alimentos y medicamentos para la población civil en Gaza. Tenían la intención de abrir un corredor humanitario permanente. En esta flotilla viajaba la activista climática sueca Greta Thunberg.

La presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de la detención de la flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria a #Gaza uD83CuDDF5uD83CuDDF8.



Dijo que ya se enviaron 4 notas diplomáticas a Israel, incluyendo una para pedir la repatriación inmediata de seis mexicanas y mexicanos uD83CuDDF2uD83CuDDFD. pic.twitter.com/TQyq3r2R5d — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui