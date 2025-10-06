Trump confirma arancel del 25% a camiones pesados a partir de noviembre

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de noviembre de 2025 se aplicará un arancel del 25 por ciento a todos los camiones medianos y pesados importados al país.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje en la red social Truth Social, sin que se detallaran aspectos adicionales sobre la implementación de la medida. Esta decisión podría afectar especialmente a México, como principal exportador de este tipo de vehículos hacia Estados Unidos.

Trump fija arancel a camiones medianos y pesados

Advertencia

La semana pasada, Trump ya había advertido sobre la posible imposición de este arancel, mencionando en ese momento una fecha de entrada en vigor para el 1 de octubre, la cual no se cumplió.

En declaraciones anteriores, el presidente mencionó que la medida tiene como objetivo proteger a los fabricantes nacionales de camiones como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks, argumentando razones de seguridad nacional.

EU aplicará arancel del 25% a camiones importados

Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y julio de 2025 se importaron 32 mil 410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, de los cuales 25 mil 860 millones de dólares (casi el 80 por ciento) provinieron de México.

Importaciones

De acuerdo con información de la industria, el 99 por ciento de los camiones pesados fabricados por compañías como Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo se producen en Estados Unidos. En contraste, gran parte de la producción de camiones medianos de empresas como Ford, General Motors (GM) y Stellantis se realiza en México.

En mayo, el director ejecutivo de Paccar, Preston Feight, expresó en un documento que los aranceles existentes sobre acero y aluminio estaban generando diferencias de costos entre los camiones producidos en Estados Unidos y los importados desde México, los cuales pueden incluir componentes de otros países y aún cumplir con los requisitos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Feight indicó que Paccar y otros fabricantes que producen localmente no se verán afectados directamente por los nuevos aranceles sobre vehículos terminados, y que algunos fabricantes han considerado trasladar su producción desde México hacia Estados Unidos.

Por su parte, Stellantis reportó en mayo que el 88 por ciento de los camiones medianos y pesados registrados en Estados Unidos fueron producidos en el país, mientras que el 22 por ciento restante (unos 121 mil 125 vehículos) fueron importados desde Canadá y México, en su mayoría cumpliendo con los criterios establecidos por el T-MEC.

Fuente: Tribuna del Yaqui