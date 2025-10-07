Apuñalan y hieren de gravedad a alcaldesa en Alemania; no se descarta ataque familiar

Berlín, Alemania.- Este martes 7 de octubre de 2025 se confirmó que Iris Stalzer, la alcaldesa recientemente electa en la localidad de Herdecke, Alemania, fue víctima de un brutal ataque fuera de su residencia. El hecho fue descrito por el canciller Friedrich Merz como "un crimen atroz", mientras que Matthias Miersch, secretario general del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), al que pertenece la víctima, expresó su conmoción por la violenta agresión.

De acuerdo con información recabada por el medio WDR, Stalzer recibió al menos diez puñaladas en el abdomen y la espalda, lo cual la dejó gravemente herida. El reporte de las autoridades locales indica que la alcaldesa de Herdecke fue encontrada por uno de sus hijos cuando se arrastraba hasta su hogar antes de perder el conocimiento, en el barrio de Herrentisch. Preliminarmente trascendió que la política le comunicó a su hijo que había sido atacada por varios hombres en la calle.

Hemos recibido noticias de un crimen atroz en Herdecke. Debe resolverse con urgencia. Tememos por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer, y esperamos que se recupere por completo. Mis condolencias están con su familia y seres queridos", expresó el canciller Friedrich Merz en la red social X.

La Policía de Hagen, que lidera la investigación, ha confirmado solo el despliegue de la operación en el lugar de los hechos, mientras que una brigada de homicidios también ayudará durante las indagatorias del caso; sin embargo, la teoría sobre que el ataque tiene un trasfondo político ha ido perdiendo fuerza. Después del ataque, Iris Stalzer fue trasladada a bordo de un helicóptero a un hospital, en donde ha sido reportada como grave.

Según la información actual, no hay pruebas de un delito con motivos políticos", anunciaron la policía y la Fiscalía por la tarde.

Según un informe actualizado por parte del diario Bild, el hijo adoptivo de 15 años, quien fue el que la encontró herida de gravedad, fue esposado por autoridades locales y también se aseguró una prenda considerada evidencia. Su otra hija adoptiva de 17 años, quien se encontraba en la casa, también ha sido puesta bajo custodia policial, pues no se descarta que los hechos "estén relacionados con la familia", así lo reportan medios alemanes.

Cabe mencionar que, de acuerdo con fuentes citadas por el medio Der Spiegel, ya había existido un episodio de violencia doméstica en la familia, cuando la hija atacó a su madre con un cuchillo, no obstante, la versión aún no ha sido confirmada por las autoridades alemanas.

