Flotilla Global Sumud: Los seis mexicanos detenidos en Israel regresan a México

Jerusalén, Israel.- México amaneció con una buena noticia. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis ciudadanos mexicanos detenidos en Israel, quienes formaban parte de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza para dar ayuda humanitaria, ya emprendieron su repatriación hacia la República Mexicana, luego de que el país que mantiene la guerra contra Palestina los liberara.

Mediante un comunicado emitido este martes 7 de octubre de 2025, la Cancillería mexicana detalló que los connacionales fueron trasladados desde Israel hasta Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en Jordania y el embajador de México en Israel, quienes acompañarán el proceso de retorno hasta su llegada a la Ciudad de México (CDMX).

Los seis mexicanos fueron detenidos por el Gobierno de Israel. Foto: SRE

Los mexicanos son:

Sol González Eguía Ernesto Ledesma Arronte Arlín Medrano Guzmán Carlos Pérez Osorio Diego Vázquez Galindo Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán

En el mismo comunicado, la SRE expresó su agradecimiento al Gobierno de Jordania, que facilitó las gestiones diplomáticas necesarias para permitir el ingreso temporal de los mexicanos en su territorio, luego de la detención ocurrida durante la misión humanitaria. Asimismo, la dependencia señaló que ha mantenido contacto permanente con los familiares de las personas repatriadas, con el objetivo de brindar información y acompañamiento durante todo el proceso.

Finalmente, la Cancillería reiteró que la seguridad y protección de los mexicanos en el exterior continúa siendo una prioridad, especialmente en contextos de conflicto como el que se vive en Medio Oriente.

La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior", concluye el comunicado.

Como te informamos en TRIBUNA, los mexicanos que serán repatriados formaban parte de la Flotilla Global Sumud, un conjunto de embarcaciones internacionales que intentaban entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sin embargo, las naves fueron interceptadas por fuerzas israelíes la semana pasada, cerca de las costas, lo que derivó en su detención temporal y en una serie de gestiones diplomáticas por parte de México.

Tras conocer los hechos, el Gobierno de México envió cuatro notas diplomáticas a Israel para solicitar garantías físicas, información detallada sobre las causas de la interceptación y, posteriormente, exigir la liberación y repatriación inmediata de sus connacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)