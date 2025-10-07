Hamás le exige 'garantías a Donald Trump' para acuerdo de tregua en Gaza

El Cairo, Egipto.- Las conversaciones indirectas entre Israel y el movimiento islamista Hamás continúan este martes en Egipto, con la participación de mediadores internacionales, incluyendo a Estados Unidos. Las negociaciones coinciden con el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la actual guerra en Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró desde la Casa Blanca que existe una 'posibilidad real' de alcanzar un acuerdo de paz. Afirmó que negociadores estadounidenses están involucrados en las discusiones y que uno de los objetivos principales es lograr la liberación de rehenes israelíes en Gaza a cambio de la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Hamás exige garantías a Trump

Trump también señaló que el plan en discusión contempla el desarme de Hamás, su salida del gobierno en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio.

Por su parte, Jalil Al Hayya, principal negociador de Hamás, afirmó al medio egipcio Al-Qahera News que el grupo exige garantías de que cualquier acuerdo alcanzado será respetado.

Queremos garantías del presidente Donald Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas", declaró. Al Hayya también expresó que Hamás no confía en que Israel cumpla sus compromisos sin mediación internacional, citando violaciones a anteriores treguas.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha anunciado un acuerdo final.

