Trump propone sustituir el T-MEC con acuerdos con México y Canadá

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta este martes la puerta a sustituir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con acuerdos bilaterales, en vez de la actual estructura entre Estados Unidos, México y Canadá, y añadió que no tiene ninguna preferencia. Trump se reunió con el mandatario canadiense en la Casa Blanca para tratar acuerdos comerciales y arancelarios.

"Podríamos negociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales", indicó Trump, junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, al ser preguntado sobre si estaba comprometido a renovar el T-MEC.

Trump pide negociar T-MEC con México y Canadá

El tratado comercial de Norteamérica, que negoció Trump en su primer mandato, tiene que ser revisado en 2026 por los tres países. El presidente también expresó que no tenía ninguna preferencia sobre la estructura de acuerdos comerciales entre las tres economías norteamericanas. "No me importa", respondió ante la mirada de Carney, a la pregunta de si prefería una u otra opción. "Quiero llegar al mejor acuerdo para este país y también, en gran medida, con Canadá en mi mente", añadió.

Los tres países norteamericanos han empezado el proceso interno de revisión del acuerdo comercial que el propio Trump firmó durante su primer mandato (2017-2021). Posteriormente, en 2026, los tres países mantendrán conversaciones conjuntas para la revisión del acuerdo.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, destacados políticos canadienses sugirieron la idea de abandonar el T-MEC y negociar de forma bilateral con EU un acuerdo comercial que no incluyese a México, por considerar que el país latinoamericano era la fuente de los problemas de la economía de la región.

Trump calificó la situación como un "conflicto comercial normal" y aseguró que en los últimos meses se han logrado "muchos avances". En tono conciliador, mencionó que, a pesar de las diferencias económicas, mantiene una relación cercana con Canadá: "Tenemos un conflicto natural. También tenemos amor mutuo".

No sólo es el T-MEC el conflicto comercial entre ambos países ha tenido impacto en la economía canadiense, cuyo PIB cayó aproximadamente 1.5 por ciento durante el segundo trimestre del año. Trump defendió su política arancelaria, señalando que en el pasado "otras naciones se aprovecharon de Estados Unidos". Añadió que, con las medidas impuestas a la Unión Europea, se busca establecer condiciones más equitativas.

