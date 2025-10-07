Vaticano confirma primer viaje internacional del Papa León XIV: Conoce los detalles

Ciudad del Vaticano.- El pasado mes de mayo, tras la sensible muerte del Papa Francisco, inició el papado de León XIV, líder de la Iglesia Católica originario de Estados Unidos (EU) que, hasta ahora, no ha realizado viajes internacionales. No obstante, esta situación está próxima a cambiar, pues el Vaticano confirmó oficialmente que la primera gira de su Santidad será el mes de noviembre 2025. Aquí te decimos qué países visitará y más detalles.

El Papa León XIV confirma su primer viaje internacional

El primer viaje oficial del Papa León XIV se realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, con visitas a Turquía y Líbano, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado emitido este martes 7 de octubre. De acuerdo con la información difundida, el itinerario comenzará en Turquía, específicamente en la ciudad de Iznik, donde el pontífice participará en una peregrinación conmemorativa por el mil 700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, considerado uno de los eventos fundacionales de la historia del cristianismo.

Durante su estancia, que se extenderá hasta el 30 de noviembre, León XIV encabezará actos religiosos y encuentros ecuménicos con líderes de distintas iglesias. Posteriormente, el Papa se trasladará a Líbano, país que visitará del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en la segunda etapa de su gira apostólica. El programa detallado de actividades será presentado más adelante, de acuerdo con la Santa Sede, que mantiene coordinación con las autoridades locales de ambos países.

Primer viaje de León XIV, con significado especial

La ciudad de Nicea, actualmente conocida como Iznik, se encuentra a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul y fue el escenario del Primer Concilio Ecuménico del cristianismo, convocado en el año 325 por el emperador Constantino I. Aquel evento fue clave para definir principios teológicos fundamentales y establecer una unidad doctrinal en la Iglesia primitiva, razón por la cual este aniversario tiene un significado especial para el pontificado de León XIV.

El anuncio del viaje también retoma planes que ya habían sido considerados por el papa Francisco, quien había previsto realizar esta visita en mayo de 2025, pero su fallecimiento en abril, a los 88 años, impidió concretarlo. Este proyecto había sido una de las metas personales del pontífice argentino, especialmente su anhelo de visitar Líbano, viaje que se pospuso varias veces debido a la inestabilidad política y social en ese país.

Si bien el Papa León XIV ya recibió una invitación para conocer México, de parte del Gobierno Federal, hasta ahora no se sabe cuándo vendría a América. Se espera que en los próximos años anuncie una gira por América Latina.

