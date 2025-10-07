(VIDEO) Leona de un influencer se escapa y ataca a dos personas; hay un niño herido

Kanchanaburi, Tailandia.- Una leona, criada ilegalmente como mascota por el influencer de 23 años de edad, Parinya Parkpoom, se escapó de una residencia y atacó a un menor de 11 años que estaba jugando en una calle de la provincia occidental de Kanchanaburi, Tailandia. Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió el pasado sábado 4 de octubre, aproximadamente a las 21:15 horas, cuando el felino se soltó de la cadena a la que estaba atado.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el animal mordió y arañó a dos personas, incluido el joven identificado como Arthit Nueangnui. En las imágenes se puede observar cómo, alertado por la situación, el creador de contenido salió de inmediato y logró interceptar a la leona. Debido a la gravedad de las heridas que sufrió, el menor tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Fue mi error. Quisiera disculparme con todos los afectados por este incidente", escribió el creador de contenido en su cuenta de Facebook luego de que el caso se diera conocer por parte de la prensa de ese país y se expusiera al escrutinio público.

uD83EuDD81 Un influencer tenía una leona como mascota pero se le escapó y atacó a dos personas



A pesar de la disculpa pública, el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Tailandia incautó a la leona y emprendió acciones legales contra Parinya, ya que no cumplió con las medidas de seguridad exigidas para la tenencia de animales salvajes. Según el Código de Conservación de Vida Silvestre tailandés, el propietario podría enfrentar una pena de hasta seis meses de prisión y una multa de 50 mil bat (algo así como mil 540 dólares).

Por su parte, la madre de Arthit declaró que su hijo se tuvo que hacer pasar por muerto para que la leona lo dejara de atacar. Anteriormente, la leona ya había sido motivo de advertencia por parte de las autoridades, sobre todo por la seguridad de su jaula y las condiciones en las que se encontraba; sin embargo, Parinya Parkpoom hizo caso omiso a los señalamientos. En tanto, el fue trasladado a un centro de rescate de fauna en la provincia de Suphanburi, lugar en el que permanecerá hasta que se defina su futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui