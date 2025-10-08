¿El fin de la guerra? Trump asegura que Israel y Hamás firman primera fase de Plan de Paz

Estados Unidos.- A través de su red social Truth Social este miércoles 8 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que Israel y Hamás firmaron la primera fase del Plan de Paz. "Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera", expresó el mandatario.

Cabe señalar que actualmente, la organización islamista y otras milicias gazatíes aún mantienen en secuestro a 48 rehenes, de los cuales 20 siguen vivos. "Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", publicó Trump.

Después del anuncio de Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa". El conflicto actual se remonta al 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, provocando la muerte de aproximadamente mil 200 civiles y la captura de al menos 251 rehenes israelíes, según cifras iniciales del gobierno israelí.

Como respuesta, Israel inició una ofensiva militar masiva sobre Gaza, que, según datos actualizados del Ministerio de Salud de Gaza citados por Al Jazeera el 6 de octubre de 2025, ha dejado al menos 41 mil 852 palestinos muertos, incluyendo 16 mil 456 menores, y más de 97 mil heridos.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, resaltó: "Los mediadores anuncian que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda".

La comunidad internacional ha recibido el anuncio con cautela y esperanza. Organizaciones humanitarias como Oxfam han exigido garantías para el ingreso de ayuda, mientras que manifestantes en Tel Aviv pidieron la liberación inmediata de todos los rehenes.

