Netanyahu reafirma ofensiva 'hasta lograr todos los objetivos' en Gaza

Tel Aviv, Israel.- En varias ciudades se conmemoró el segundo aniversario del ataque del grupo Hamás al sur de Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023. En una jornada de ceremonias no oficiales en varias ciudades y una manifestación masiva en Tel Aviv, donde aproximadamente 30 mil personas se congregaron en la Plaza de los Secuestrados para exigir el regreso de los rehenes aún retenidos en Gaza.

Durante el acto central, familiares de las víctimas y secuestrados tomaron la palabra. Entre ellos, Galit Dan, madre de una menor asesinada durante el ataque al kibutz Nir Oz, se dirigió a los asistentes.

Israel exige respuestas y mantiene ofensiva en Gaza

En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que su gobierno continuará con las operaciones militares en la Franja de Gaza.

Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra: que vuelvan los rehenes, destruir el régimen de Hamas y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel", declaró.

El presidente israelí, Isaac Herzog, también participó en los actos conmemorativos y describió el 7 de octubre de 2023 como un 'día oscuro' en la historia del país. Agradeció a Trump por sus esfuerzos en la búsqueda de un acuerdo para liberar a los rehenes y alcanzar la paz en la región.

Netanyahu también afirmó que Israel responderá con 'golpes devastadores' ante cualquier ataque, en referencia a Hamas y otros actores en la región. Aunque reconoció haber aceptado el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, sostuvo que la estrategia militar no ha cambiado.

Explicaciones a familiares

En tanto, las familias de los rehenes exigieron una explicación a Netanyahu después de que afirmó que son 46 los cautivos que permanecen en Gaza, cuando en realidad son 48, en una entrevista con el comentarista conservador estadunidense Ben Shapiro.

Lo que empezó en Gaza terminará en Gaza con la liberación de 40 de nuestros rehenes, 46 en realidad; 20 están vivos", dijo Netanyahu.

También enfureció a las familias que en agosto, al comprometerse a 'la liberación de todos nuestros 20 rehenes', en un momento en que había 50.

Para nosotros y para el pueblo de Israel, que durante dos años ha salido a las calles semana tras semana, cada uno de ellos (los 48 rehenes) es un mundo. Cada uno de ellos debe regresar a casa: los vivos para su rehabilitación y los caídos para ser enterrados en su tierra", señalaron los familiares.

