Seis mexicanos de la Flotilla Global Sumud arriban al AICM tras detención en Israel

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles arribó a la Ciudad de México (CDMX) el grupo de seis ciudadanos mexicanos que habían permanecido retenidos en Israel tras su participación en la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Su regreso marca el cierre de varios días de seguimiento diplomático por parte del Gobierno Federal, luego de que las autoridades israelíes interceptaran la embarcación en la que viajaban.

De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el vuelo que trasladó a los activistas aterrizó a las 6:39 de la mañana en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La aeronave de Turkish Airlines, identificada con el número THY184, despegó del Aeropuerto Internacional de Estambul a las 2:05 horas (hora local) y realizó un trayecto de 13 horas con 42 minutos hasta llegar a la capital mexicana.

El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.



Las personas mexicanas… pic.twitter.com/tO6BgRFxiP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 8, 2025

Según el portal especializado FlightAware, el vuelo arribó 23 minutos antes de lo programado, pues estaba previsto que aterrizara a las 6:47 horas. Tras su llegada, los seis mexicanos fueron recibidos por autoridades de la SRE en una zona privada del aeropuerto, donde también estuvieron presentes dos familiares por cada uno de ellos. La dependencia informó que esta medida se tomó por motivos de seguridad y comodidad, con el objetivo de evitar el tránsito del grupo por las zonas públicas de la terminal, donde desde temprana hora se concentraron colectivos y grupos solidarios que buscaban darles la bienvenida.

En un comunicado publicado en la previa, la Cancillería mexicana había adelantado que los connacionales serían trasladados a un hangar de uso oficial, donde recibirían atención y acompañamiento institucional. La SRE también confirmó que los seis participantes ya se comunicaron con sus familiares, quienes fueron informados en todo momento sobre el proceso de repatriación.

Durante su escala en Turquía, el grupo fue asistido por el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro, quien supervisó su tránsito hacia el vuelo con destino a México. En esa misma ocasión, la SRE expresó su agradecimiento a las autoridades turcas por las facilidades otorgadas para garantizar un retorno seguro. Además, la dependencia indicó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, acompañó personalmente a los mexicanos desde su salida del país hasta su arribo a territorio nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui