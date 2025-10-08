Sheinbaum reacciona a la agresión contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Ciudad de México.- Este miércoles 8 de octubre, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la agresión que vivió el día de ayer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la provincia de Cañar. La mandataria mexicana subrayó que cualquier manifestación debe realizarse de manera pacífica.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que primero es necesario aclarar las circunstancias del incidente antes de emitir un pronunciamiento definitivo. Asimismo, puntualizó que México nunca estará a favor de un atentado y que la solución a los conflictos debe buscarse siempre por vías pacíficas.

#PRESIDENCIA | @ClaudiaShein uD83DuDDE3? pidió esclarecer el presunto atentado contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa uD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83CuDDF2uD83CuDDFD y dijo que México rechaza la violencia. “Fueron pedradas contra su vehículo”, afirmó. #Sheinbaum #DanielNoboa #MéxicoEcuador #NoticiasHoy pic.twitter.com/T5Wo04yXdH — Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotMX) October 8, 2025

Como te informamos en TRIBUNA, el incidente ocurrió mientras Noboa se trasladaba a actividades oficiales en la provincia sureña de Cañar. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, un grupo de indígenas que bloqueaba una carretera lanzó piedras contra la caravana presidencial, causando daños en los vehículos, incluyendo vidrios rotos y abolladuras. Según informó la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, uno de los vehículos recibió incluso un impacto de bala, aunque no se puede constatar claramente en las imágenes oficiales. El presidente resultó ileso y continuó con su agenda programada.

Sheinbaum precisó que los hechos deben investigarse para esclarecer con precisión el alcance de la agresión y sus responsables: "Primero tiene que aclararse obviamente en qué circunstancias se dio, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de un atentado. Cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica".

Cabe señalar que el ataque se produce en un contexto de protestas en Ecuador lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que se han prolongado por más de dos semanas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lo que elevó el precio de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón. Las manifestaciones han incluido bloqueos de carreteras y enfrentamientos con autoridades locales, provocando destrozos en vías y vehículos oficiales.

México y Ecuador mantienen tensiones diplomáticas desde el asalto a la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024, cuando la Policía ecuatoriana detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba protegido por asilo político. Desde entonces, ambos países han presentado demandas recíprocas ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de convenios internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'