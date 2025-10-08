Tres científicos ganan el Nobel de Química por crear estructuras moleculares que parecen sacadas de 'Harry Potter'

Ciudad de México.- El Premio Nobel de Química 2025 fue concedido este miércoles a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por haber desarrollado una nueva forma de arquitectura molecular, que forman materiales porosos a los que se pueden dar multitud de usos.

De acuerdo con la Real Academia Sueca de Ciencias, que otorga el galardón, estas construcciones moleculares se denominan estructuras metalorgánicas (MOF por su sigla en inglés) y los átomos metálicos con cargas eléctricas funcionan como pilares y están unidos por largas moléculas orgánicas (formadas por átomos de carbono).

Nobel de Química 2025 a creadores de una nueva forma de arquitectura molecular

"Las estructuras metalorgánicas tienen un enorme potencial, brindando oportunidades nunca antes vistas para materiales hechos a la medida con nuevas funciones", afirma Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, en el comunicado de prensa. Este potencial se debe a que los iones metálicos y las moléculas de carbono se organizan para formar cristales que contienen "grandes cavidades", y al variar los componentes básicos de las MOF, "los químicos pueden diseñarlas para capturar y almacenar sustancias específicas, o para impulsar reacciones químicas o conducir electricidad", señala el comunicado.

Dijo que la química funciona como el bolso de Hermione Granger en los libros de 'Harry Potter', que parece pequeño por fuera, pero es grande por dentro. "Puede almacenar enormes cantidades de gas en un volumen diminuto", explicó Linke. "Las estructuras metalorgánicas tienen un potencial enorme y brindan oportunidades nunca antes previstas para materiales hechos a medida con nuevas funciones".

El comité elogió a los galardonados por crear las estructuras metalorgánicas, que "pueden usarse para extraer agua del aire desértico, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas". Yaghi, profesor de Química en la Universidad de California en Berkeley y nacido en Jordania, se encontraba en tránsito entre vuelos cuando recibió la llamada que le informaba que había ganado el Nobel. Dijo estar "asombrado, encantado y abrumado" por el reconocimiento.

Hasta la fecha, se han documentado más de 100 mil estructuras metalorgánicas, según Kim Jelfs, profesora de Química en el Imperial College de Londres. "El potencial de aplicación de las MOF proviene de su porosidad: un solo gramo de este material puede tener, en el interior de sus poros, la misma superficie que un campo de fútbol", dijo Jelfs.

Tras los descubrimientos de los galardonados, se han construido decenas de miles de MOF con diferentes usos, y aún se espera que se hagan muchas más que podrían contribuir a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, como separar contaminantes del agua, eliminar fármacos del medioambiente, capturar dióxido de carbono o recolectar agua del aire del desierto.

Fuente: Tribuna del Yaqui