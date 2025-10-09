Crisis política en Perú: Congreso destituye a la presidenta Dina Boluarte

Lima, Perú.- Una crisis política se vive en Perú, la noche de este jueves 9 de octubre, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte Zerraga, fueron 122 votos a favor de un total de 130. Se trata de una moción de vacancia para destituir a Boluarte de la presidencia, esto por una "incapacidad moral permanente". Cabe señalar que la mandataria no acudió al llamado al que fue requerida. Los legisladores van, además, por un juicio político contra la mandataria.

La crisis que se ha estado viviendo en Perú ha sido durante las últimas semanas. Medios de aquel país reportaron que las protestas se han multiplicado ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado; los manifestantes y líderes de gremios trabajadores responsabilizan a la presidenta.

¡Perú sin presidente! Vacan por incapacidad moral a Dina Boluarte tras irregularidades y cuestionamientos durante su mandato.



Exmandataria no acudió al Congreso de la República para defenderse de las 4 mociones de #vacancia en su contra, y fue destituida de Palacio de Gobierno.

La presidenta había sido convocada a las 23:30 horas, tiempo local, pero no se presentó al Congreso. Cabe señalar que la aprobación de Boluarte se mantiene en mínimos históricos, entre un dos y un cuatro por ciento, esto en el marco de que el país se alista para la elección presidencial y escoger a miembros del Congreso; la jornada está programada para el 12 de abril de 2026.

A Boluarte se le culpa de actos de corrupción y una permanente incapacidad moral para administrar el país en medio de la peor ola de inseguridad. Cabe señalar que hace pocos días, uno de los grupos de cumbia más populares del país sufrió un atentado con armas de fuego mientras ofrecía un concierto en un local, propiedad del Ejército de Perú. Durante la sesión del Congreso, también se afirmó y se responsabilizó a Boluarte del aumento del crimen y las extorsiones, así como de las consecuencias económicas que está trayendo para el país, entre ellas menos inversión y fuga de capitales.

Además, a Boluarte se le acusa de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo, el Rolex, y también por la matanza de decenas de personas en una protesta que tuvo lugar a fines de 2022 e inicios de 2023, cuando tomó el poder tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

"En todo momento, invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen, merecemos, un crecimiento con estabilidad democrática y un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo", señaló Boluarte en un mensaje tras haber sido destituida y acusó que el legislativo no siguió el proceso correspondiente.

VACANCIA APROBADA uD83DuDEA8 Congreso de la República aprueba la vacancia de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.



En consecuencia, se aplicará la sucesión establecida en la Constitución Política del Perú. pic.twitter.com/TPp35V0SOX — Congreso del Perú uD83CuDDF5uD83CuDDEA (@congresoperu) October 10, 2025

Nuevo presidente: José Jerí Oré toma protesta

Tras la institución de Boluarte como presidenta de Perú, el congreso designó al presidente legislativo, José Jerí Oré, como nuevo titular de la presidencia. De acuerdo a lo planeado, será presidente hasta junio de 2026, cuando asuma la nueva o el nuevo presidente.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política, el titular del Parlamento, José Jerí Oré, juró como presidente de la República.

Fuente: Tribuna del Yaqui