Israel y Hamás firman la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump

Jerusalén, Israel.- El genocidio que se mantiene en la Franja de Gaza podría llegar a su fin. Este jueves 9 de octubre, el Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás alcanzaron un acuerdo para poner en marcha la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto que ha afectado a miles de palestinos.

El pacto, firmado en Egipto tras cuatro días de negociaciones indirectas con la mediación de Qatar, Egipto, Turquía y EU, contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, así como la retirada progresiva del Ejército israelí de zonas específicas del enclave.

Se planea un alto al fuego en la Franja de Gaza. Foto: Facebook

El anuncio fue realizado por el propio Trump, quien calificó el avance como "un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel y para todas las naciones vecinas". El mandatario adelantó que los rehenes israelíes serán liberados el próximo lunes 13 de octubre de 2025 y aseguró que su gobierno participará directamente en el proceso de reconstrucción de Gaza una vez que la tregua se consolide.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó que el acuerdo representa"“un gran día para Israel" y destacó que su Gobierno lo ratificará en el transcurso del día. En un mensaje posterior, afirmó: "Con la ayuda de Dios, traeremos a todos a casa", en referencia a los 48 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, de los cuales alrededor de 20 siguen con vida.

La oficina del primer ministro informó además que Netanyahu sostuvo una conversación cordial y emotiva con Trump, en la que ambos celebraron lo que consideraron "un logro histórico".

El presidente israelí, Isaac Herzog, también reaccionó al anuncio señalando que "el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias", y manifestó su esperanza de que todos puedan regresar con vida. En tanto, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas celebró el acuerdo, aunque recordó que "la lucha no terminará hasta que regrese el último cautivo".

Desde Gaza, Hamás calificó el pacto como un paso decisivo para poner fin a la guerra y subrayó que el texto incluye la retirada de las tropas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros. El grupo agradeció la mediación internacional y exhortó a los países involucrados a garantizar que Israel cumpla plenamente los compromisos adquiridos. Según fuentes palestinas, la organización presentó una lista de mil 950 prisioneros que solicita liberar, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua y mil 700 originarios de Gaza.

Fuente: Tribuna del Yaqui