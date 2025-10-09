Premio Nobel de Literatura 2025: Él es László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ganó

Estocolmo, Suecia.- La historia de la literatura universal celebra hoy, jueves 9 de octubre de 2025, un nuevo capítulo. Este día, la Academia Sueca anunció que el escritor y guionista húngaro László Krasznahorkai es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo literario. ¿Quién es él y por qué decidieron darle este magno premio? Aquí te contamos los detalles.

László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025

El Nobel de Literatura, entregado anualmente en Estocolmo, Suecia, representa la cúspide del reconocimiento a las letras contemporáneas. Desde su creación, este galardón busca honrar a autores cuya obra haya contribuido de manera significativa al arte de la escritura. En esta edición, la distinción recae sobre Krasznahorkai por su "obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", según explicó la Academia en su comunicado oficial.

László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025.

El jurado destacó la capacidad del ganador de esta edición para crear universos narrativos densos, inquietantes y profundamente humanos, en los que el lenguaje se convierte en un vehículo de exploración filosófica y existencial.

Trayectoria del escritor húngaro

Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula, Hungría, Krasznahorkai se ha consolidado como uno de los narradores más influyentes de la literatura europea moderna. Su estilo se distingue por frases extensas y una estructura narrativa casi hipnótica, que conduce al lector por reflexiones sobre la desesperanza, la soledad y el colapso moral de la sociedad. Su literatura, a menudo clasificada como posmoderna, combina una mirada crítica del mundo contemporáneo con una sensibilidad poética única.

La trayectoria del autor comenzó con su novela Tango satánico (1985), considerada una de las obras más destacadas de la literatura húngara del siglo XX. A esta le siguió Melancolía de la resistencia (1989), título que consolidó su reputación internacional. Ambas fueron adaptadas al cine por su amigo y colaborador, el director Béla Tarr, con quien compartió una profunda afinidad artística que llevó sus historias a un público global.

El reconocimiento de este año se suma a una lista de galardones que confirman su relevancia en la literatura contemporánea. En 2015 recibió el Man Booker International Prize, y en 2024, el Premio Formentor de las Letras, además de haber sido distinguido con el Premio Kossuth en Hungría en 2004. Estos reconocimientos reflejan el impacto de una obra que trasciende fronteras y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un referente para escritores y críticos de todo el mundo.

Antes de dedicarse por completo a la escritura, Krasznahorkai estudió Derecho y Literatura Húngara. A lo largo de su vida ha residido en varios países asiáticos —entre ellos Mongolia, China y Japón—, cuyas culturas e influencias filosóficas dejaron una marca visible en su narrativa. Esa mezcla de oriente y occidente, de racionalidad y misticismo, ha sido uno de los sellos más distintivos de su literatura.

¿Te animas a leerlo?

Fuente: Tribuna del Yaqui