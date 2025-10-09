Trump defiende su política comercial y asegura que los aranceles 'han traído paz al mundo'

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves 9 de octubre que su política comercial, basada en la imposición de aranceles a diversos países, ha contribuido a establecer la paz en diferentes regiones del mundo.

Durante una entrevista, Trump defendió su enfoque económico como herramienta de política exterior. "Los aranceles han traído paz al mundo", declaró el exmandatario, señalando que su gobierno utilizó los mecanismos comerciales para presionar a países involucrados en conflictos.

Trump asegura que los aranceles ayudaron a cerrar conflictos internacionales

Resoluciones

Trump afirmó haber contribuido a la resolución de siete conflictos internacionales mediante acuerdos comerciales o presiones arancelarias. Mencionó específicamente disputas entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán.

El mandatario explicó que su política consistía en condicionar las relaciones comerciales a la estabilidad diplomática:

No vamos a tratar con personas que peleen. No vamos a hacer negocios y vamos a ponerles aranceles", señaló.

Asimismo, hizo referencia a nuevos aranceles propuestos a India, a la que acusó de financiar indirectamente el esfuerzo bélico de Rusia mediante la compra de petróleo. Según Trump, la medida busca presionar al gobierno indio para modificar su postura respecto al conflicto en Ucrania.

Impacto económico

Trump destacó que, más allá del impacto económico, los aranceles deben considerarse una vía hacia la paz:

Lo más importante de los aranceles es que ofrecen un camino hacia la paz y la salvación de millones de vidas, mucho más que el dinero que se obtiene".

Durante su presidencia (2017–2021), Trump aplicó una política comercial proteccionista que incluyó la imposición de aranceles a países como China, México, Canadá y miembros de la Unión Europea. También renegoció tratados multilaterales, como el TLCAN, reemplazado por el T-MEC, y firmó acuerdos comerciales bilaterales con Reino Unido, Corea del Sur, Camboya y Tailandia, entre otros.

Trump defiende uso de aranceles para lograr acuerdos de paz

Hasta el momento, no se han presentado detalles oficiales que confirmen la relación directa entre los acuerdos de paz mencionados y las políticas comerciales impulsadas durante su gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui.