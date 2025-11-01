Canadá se retracta tras anuncio sobre aranceles y primer ministro pide disculpas a Donald Trump

Gyeongju, Corea del Sur.- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, se disculpó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una publicidad contra los aranceles que molestó al mandatario estadounidense. Todo comenzó el pasado 16 de septiembre, cuando Doug Ford lanzó una campaña en contra de la imposición de aranceles, la cual incluía la voz del expresidente Ronald Reagan.

En el material se mostraban pueblos del territorio vecino completamente vacíos, mientras las personas empeñaban sus pertenencias, y la voz narraba que se trataba de las consecuencias de la escasez de empleos. La publicidad se volvió altamente polémica, al punto que Trump consideró que la acción de Canadá era un "juego sucio" y decidió romper las negociaciones comerciales.

"Entonces ocurrió lo peor: los mercados se desplomaron, los negocios e industrias cerraron, y millones de personas perdieron sus empleos. En todo el mundo está creciendo la conciencia de que el camino hacia la prosperidad de todas las naciones consiste en rechazar las leyes proteccionistas y promover la competencia justa y libre. Los empleos y el crecimiento de Estados Unidos están en juego”, dice en el video Ronald.

Donald Trump se molestó con Mark Carney

De acuerdo con medios locales, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, custodia del legado del expresidente, manifestó que el anuncio alteró el mensaje original, ya que un estudio de la cadena pública PBS señaló que incluía declaraciones de Reagan fuera de orden cronológico y omitía que el discurso se había grabado después de imponer aranceles a algunos productos japoneses.

Por lo tanto, el líder del centroizquierdista Partido Liberal desde 2025 se pronunció hoy sobre el tema y se disculpó con Donald Trump por cualquier molestia causada por la publicidad: "Sí, pedí disculpas al Presidente, porque se sintió ofendido por el anuncio", aseveró. Por su parte, el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, celebró, ya que logró el objetivo de incomodar al también político.

Fuente: Tribuna del Yaqui