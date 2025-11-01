Gobierno de Texas solicita la reapertura de frontera para ganado mexicano tras crisis por gusano barrenador

Texas, Estados Unidos.- A través del encargado del Departamento de Agricultura de Texas, Sid Miller, se hizo un llamado para el gobierno federal norteamericano. Las autoridades de ese estado afirma que ya existen las condiciones para reabrir la frontera a las importaciones de ganado mexicano.

Al externar su opinión como parte del gremio agropecuario, el funcionario pidió que este comercio se reanude "lo antes posible".

Esto obedece a que, hasta el día de hoy, no se ha logrado un acuerdo positivo con las autoridades de Washington para reabrir el intercambio comercial a través de la frontera con México, dejando desde hace casi un año congelada la actividad debido a la plaga del gusano barrenador.

Necesitamos abrir la frontera lo antes posible. Se puede hacer ya, sin ningún riesgo de que el gusano barrenador cruce con el ganado; tenemos demasiados controles y medidas de seguridad", señaló al respecto.

Miller dijo que aproximadamente es el 60 por ciento lo que aporta en ganado en pie el sector ganadero mexicano hacia EU. Hasta el momento, las autoridades de ambos países mantienen acuerdos para la reapertura.

Fuente: Tribuna del Yaqui