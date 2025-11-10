China exige licencias para exportar precursores del fentanilo a EU, México y Canadá

Estados Unidos.- China anunció este lunes que impuso nuevos controles a la exportación de precursores químicos a Estados Unidos, México y Canadá. Los precursores son ingredientes clave en la producción de fentanilo y metanfetamina. La medida, que entró en vigor de inmediato, busca mejorar la gestión de exportaciones y es una señal de deshielo en las relaciones económicas entre China y Estados Unidos.

El anuncio de China se produce después de meses de tensión y negociaciones directas entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Por lo tanto, Washington acusó a Pekín de no frenar el flujo de estas sustancias químicas que alimentan la crisis de opioides en Estados Unidos. Trump había impuesto aranceles adicionales del 20 por ciento sobre productos chinos por este motivo.

Por otra parte, la Casa Blanca confirmó que, tras la reunión entre Trump y y Xi en Corea del Sur, Pekín se comprometió a "detener el envío de determinados productos químicos a Norteamérica". Trump, en respuesta, firmó una orden para reducir los aranceles adicionales sobre numerosos productos chinos al 10 por ciento.

La nueva norma fue emitida por el Ministerio de Comercio de China y otras cuatro agencias gubernamentales. El ministerio de Comercio Chino informó que se ajustó el 'catalogo de precursores químicos exportados a países específicos'. "Se agregaron a Estados Unidos, México y Canadá a este catálogo, junto con 13 precursores químicos adicionales". Ahora, los exportadores chinos deben solicitar una licencia para enviar ciertos productos químicos a Norteamérica.

El comunicado chino no menciona las recientes negociaciones entre Pekín y Washington, pero la Casa Blanca afirmó el 1 de noviembre que Pekín había acordado "detener el envío de determinados productos químicos a Norteamérica" como parte de las "medidas significativas para poner fin al flujo de fentanilo".

