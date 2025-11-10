Tragedia en India: Al menos diez muertos y 30 heridos por explosión de vehículo en Nueva Delhi

Nueva Delhi, India.- La noche del pasado domingo 10 de octubre ocurrió una tragedia en pleno centro de Nueva Delhi, la capital de la India, que dejó como saldo al menos diez personas muertas y aproximadamente 30 lesionadas. Según información extraoficial, el incidente se produjo cuando un vehículo que circulaba por la zona se detuvo en un semáforo en rojo, y de inmediato se registró una explosión que lamentablemente alcanzó a los automóviles cercanos.

Según el subdirector del Departamento de Bomberos de Nueva Delhi, entre los vehículos afectados se encontraban automóviles particulares, así como algunos taxis rickshaw motorizados. Testigos aseguraron haber escuchado un fuerte estallido que incluso hizo vibrar las ventanas de los edificios cercanos. En diversos medios de comunicación locales comenzaron a circular imágenes de calles abarrotadas, con humo y llamas intensas.

Esta mañana, a las 10:40 horas, la presidenta del país, Draupadi Murmu, se pronunció en redes sociales para enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas: "Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de quienes perdieron la vida en la explosión ocurrida en Delhi. Ruego por la pronta recuperación de los heridos", escribió en su perfil de X (antes Twitter).

Narendra Damodardas Modi

Por su parte, el primer ministro Narendra Damodardas Modi también se manifestó en redes para brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles. Además, aseguró que los afectados están recibiendo asistencia por parte de las autoridades y mencionó que habló sobre el tema con el Ministro del Interior, Amit Shah Ji, y otros funcionarios. Actualmente, India se encuentra de luto debido a las múltiples pérdidas humanas.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, de lo que se sabe está que las dependencias correspondientes investigan si la explosión fue accidental o intencionada. En caso de que surjan nuevos detalles, se informará a través de TRIBUNA. Cabe destacar que, después del incidente en la escena se presentaron la policía estatal, agencias forenses y unidades antiterroristas.

