Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de 2 mil dólares "gracias a los aranceles"

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de "al menos dos mil dólares" gracias a los aranceles. "¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, los planes de pensiones 401k "están en su nivel más alto", pronto se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay "una inversión récord en Estados Unidos, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes". "Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo", añadió el republicano.

Trump anuncia bono de 2 mil dólares a cada estadounidense. Créditos: Internet

Trump defendió su política comercial unos días después de que el Tribunal Supremo estadounidense se mostrase escéptico sobre la legalidad de los aranceles que ha impuesto a prácticamente todos los territorios del mundo. El alto tribunal analizó si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.

"El presidente de EU tiene permiso, y la aprobación total del Congreso para detener todo el comercio con un país extranjero lo cual es mucho más oneroso que un arancel, y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!", denunció en otro mensaje.

Trump propone un bono de $2,000 para cada ciudadano uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDCB8 financiado con aranceles a las importaciones.

El Supremo podría bloquearlo ??

¿Promesa real o jugada política? uD83EuDD14#Trump #EEUU #Economía #Noticias pic.twitter.com/jay91KW04H — El Regional (@regionalmorelos) November 10, 2025

Asimismo, desde que Donald Trump inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025, su gobierno ha impulsado una política comercial más restrictiva, aplicando nuevos aranceles a productos importados de diversos países. Utilizando la IEEPA y la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232). El presidente ha impuesto tarifas de 25 por ciento a bienes provenientes de naciones que comercian con Venezuela, aranceles generales a casi todos los productos manufacturados de China.

El mandatario ha argumentando motivos de seguridad nacional y protección industrial. Estas medidas han generado inquietud entre aliados comerciales y empresarios estadounidenses, quienes advierten sobre el aumento en los costos de importación y los posibles efectos inflacionarios. Según Reuters y Al Jazeera, los aranceles han provocado reajustes en las cadenas de suministro globales y presiones diplomáticas de parte de la Unión Europea, Canadá y México, países que exigen claridad sobre los fundamentos legales de estas decisiones.

Trump aseguró que su política comercial ha generado un flujo masivo de inversiones hacia Estados Unidos y que las empresas "están llegando en masa" al país gracias a los aranceles. Aunque no ofreció detalles sobre el mecanismo para distribuir el bono de dos mil dólares e insistió en que esta medida beneficiará directamente a los trabajadores y familias estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui