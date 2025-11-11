ADVERTENCIA FDA: Retiran del mercado leche en polvo por brote de botulismo infantil

Estados Unidos.- Funcionarios de salud federales y estatales están investigando 13 casos de botulismo infantil en 10 estados de Estados Unidos vinculado a una fórmula para bebés que ahora está siendo retirada del mercado. ByHeart Inc. acordó comenzar a retirar dos lotes de su fórmula infantil 'Whole Nutrition', informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El botulismo es una enfermedad inusual, pero extremadamente seria, que ataca los nervios y puede causar parálisis muscular e incluso la muerte. Por lo que, es necesario buscar atención médica si un bebé presenta síntomas después de haber consumido la fórmula.

Fórmula infantil con riesgo de botulismo. Créditos: Internet

Códigos de fórmulas contaminadas:

Lote 1: Código 206VABP/251261P2.

Lote2: Código 206VABP/251131P2.

Fecha de caducidad: Ambos lotes tienen como fecha de caducidad o "Usar antes de" el 1 de diciembre de 2026.

Se recomienda revisar el fondo de la lata de la fórmula, ya que ahí es donde se encuentra el número de lote.

Asimismo, la magnitud de este brote es preocupante, hasta el 8 de noviembre, las autoridades en EU investigaron un brote multiestatal que incluye 13 casos de botulismo infantil. Todos los niños afectados han requerido hospitalización, aunque no se han reportado muertes.

Los estados afectados son:

Arizona: 2 casos.

California: 2 casos.

Illinois: 2 casos.

Minnesota.

Nueva Jersey.

Oregón.

Pensilvania.

Rhode Island.

Texas.

Washington.

El botulismo es causado por una una potente toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. El botulismo infantil ocurre cuando las esporas de esta bacteria ingresan al intestino del bebé. Una vez allí, las esporas crecen y liberan la temida toxina. La doctora Erica Pan, directora del CDPH y oficial de salud pública, indicó que analizaron muestras de la fórmula infantil en polvo específica relacionadas con los casos de los niños hospitalizados "y las pruebas preliminares son positivas".

Sin embargo, se esperan más actualizaciones en los próximos días mientras continúa la investigación para conocer la causa y el punto de contaminación. "Si su hijo ha consumido la fórmula infantil 'ByHeart Whole Nutrition' y experimenta signos y síntomas de botulismo, como mala alimentación, estreñimiento, pérdida del control de la cabeza, dificultad para respirar, dificultad para tragar o disminución de la expresión facial, busque atención médica inmediata", advierte la FDA.

Fuente: Tribuna del Yaqui