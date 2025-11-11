Congresistas de EU acusan a México de incumplir el T-MEC por trato preferencial a Pemex y CFE

Washington, Estados Unidos.- Integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron una iniciativa para solicitar la instalación de un panel de arbitraje en contra de la política energética de México, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La propuesta, denominada Ley de Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano, fue presentada por el presidente del Comité de Presupuesto, el republicano Jodey Arrington, con el apoyo de la representante Carol Miller y el demócrata Henry Cuellar.

Congresistas estadounidenses acusan a México de incumplir el T-MEC

En su histórico tratado comercial T-MEC, el presidente Trump logró compromisos sin precedentes para abrir los mercados energéticos mexicanos a la inversión estadounidense y garantizar un trato justo a los productores de Estados Unidos. Lamentablemente, el presidente Biden no cumplió con esos compromisos, lo que permitió a México incumplir sus promesas y otorgar un trato preferencial a sus empresas estatales de petróleo y electricidad, excluyendo así la competencia estadounidense", apuntó Arrington en un comunicado.

De acuerdo con el texto, los legisladores consideran que las políticas energéticas del Gobierno mexicano otorgan un trato preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que afectaría la participación de empresas extranjeras en el sector.

EU busca panel contra México por presuntas violaciones energéticas al T-MEC

El documento señala que dichas acciones podrían contravenir los capítulos 2, 14 y 22 del T-MEC, que regulan el acceso a los mercados, las inversiones y el funcionamiento de las empresas estatales.

La iniciativa plantea tres medidas:

Solicitar la instalación de un panel de resolución de controversias conforme al artículo 36 del T-MEC.

de controversias conforme al artículo 36 del T-MEC. Iniciar una investigación bajo la Ley de Comercio de 1974.

bajo la Ley de Comercio de 1974. Revisar el cumplimiento del tratado en 2026 para garantizar el acceso equitativo de compañías extranjeras al mercado energético mexicano.

En un comunicado, el congresista Arrington afirmó que la medida busca fortalecer el cumplimiento de los compromisos comerciales establecidos en el T-MEC.

Fuente: Tribuna del Yaqui