Estados Unidos: Avanza acuerdo para terminar con el Cierre de Gobierno más largo de su historia

Washington, Estados Unidos.- La incertidumbre que ha marcado la política estadounidense durante más de un mes podría estar cerca de concluir. Este lunes, el Senado de Estados Unidos (EU) logró superar el bloqueo legislativo y aprobó un acuerdo que permitirá extender el financiamiento federal hasta el 30 de enero. Después de 40 días de parálisis parcial, las agencias gubernamentales comenzaron a retomar sus funciones mientras se espera el siguiente paso del proceso legislativo.

Es importante señalar que la propuesta aún debe ser analizada y votada por la Cámara de Representantes el día de mañana, miércoles 12 de noviembre. Si obtiene mayoría, será enviada al presidente Donald Trump para su ratificación final.

Este es el primer cierre de Gobierno que experimenta la segunda administración de Donald Trump. Foto: Internet

El cierre de Gobierno de EU más largo en décadas

La pausa en el funcionamiento del Gobierno federal inició el 1 de octubre, luego de que el Senado no alcanzara un consenso sobre el presupuesto. La falta de acuerdo provocó el shutdown más largo desde 1980, año en el que estos mecanismos fueron regulados. En ese periodo, miles de ciudadanos resultaron afectados debido a la suspensión de servicios, cancelación de trámites y reducción de operaciones consulares en embajadas de todo el mundo, incluida la sede diplomática en México.

Según estimaciones oficiales, más de 1.4 millones de trabajadores federales vivieron el impacto directo de la crisis. Aproximadamente 670 mil empleados acudieron a sus labores sin recibir salario durante semanas, mientras que 730 mil fueron enviados a casa sin goce de sueldo. Incluso se reportaron despidos tras órdenes de recorte emitidas por la Casa Blanca.

Con el nuevo acuerdo, se revertirán esas bajas y se garantizará el regreso del personal a sus tareas normales.

Servicios reactivados y apoyos sociales asegurados

El pacto alcanzado en el Senado también garantiza fondos para programas de asistencia alimentaria, uno de los sectores más golpeados durante el cierre. Para miles de familias de bajos ingresos, la incertidumbre generó preocupación ante el riesgo de perder apoyos esenciales.

Además, la reapertura permitirá normalizar la operación de aeropuertos que presentaron retrasos y cancelaciones debido a la falta de personal. En distintas ciudades, pilotos y tripulaciones habían alertado sobre el riesgo que representaba operar con recursos limitados.

Durante las semanas de negociación, los choques políticos entre republicanos y demócratas complicaron el avance del acuerdo. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió a los legisladores actuar con responsabilidad para frenar el impacto económico y social del cierre.

Trump ya vivió un shutdown en su primer mandato

No es la primera vez que EUenfrenta una crisis de este tipo bajo el liderazgo de Donald Trump. En su primer mandato ocurrió otro cierre gubernamental, que se extendió durante 35 días, cuando la Casa Blanca solicitó recursos para construir un muro fronterizo con México. En aquella ocasión, el Congreso rechazó la propuesta, lo que prolongó el estancamiento.

Si la Cámara de Representantes aprueba el acuerdo y la Casa Blanca lo ratifica, el gobierno operará con financiamiento temporal hasta el 30 de enero de 2026, en espera de una negociación más amplia del presupuesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui