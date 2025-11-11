Estados Unidos dejará ingresar a extranjeros con este documento electrónico; no es la visa ni pasaporte

Washington.- Estados Unidos ha confirmado que además de la visa y el pasaporte físico, ahora existe una nueva forma digital para ingresar legalmente al país. Sin embargo, como suele ocurrir, este cambio viene acompañado de ciertas condiciones. Los ciudadanos de algunos países podrán ingresar a EU presentando una autorización digital que lleva por nombre 'ESTA' (Siglas en Inglés de Sistema Electrónica para la Autorización de Viajes).

Este sistema busca agilizar los viajes y reducir la burocracia al eliminar la necesidad de acudir a una embajada o esperar el sellado del pasaporte. 'ESTA' es un tipo de "visado exprés", con la particularidad que es completamente digital que reemplaza el visado de turista o negocios para viajeros procedentes de los países participantes. Antes de abordar el vuelo, el sistema verifica en línea que el solicitante cumpla con los requisitos de entrada.

Este visado permite estadías de hasta 90 días con fines turísticos

No se necesita ir a la embajada ni completar formularios solo se requiere:

Un pasaporte electrónico con chip integrado.

Completar una breve solicitud en línea.

Pagar una tarifa de 21 dólares.

La autorización con este visado permite estadías de hasta 90 días con fines turísticos, aunque no es garantía total de admisión, ya que al final la decisión la toma la oficina de la CBP en el punto de entrada.

El privilegio de entrar a Estados Unidos sin visa solo lo tienen los países que forman parte del Programa de Exención de Visado:

España.

Francia.

Italia.

Alemania.

Reino Unido.

Japón.

Corea del Sur.

Australia.

Nueva Zelanda.

Los viajeros deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener pasaporte electrónico válido emitido por un país participante.

Que el motivo del viaje a EU sea por turismo, negocios o tránsito, y estancia menor a 90 días.

Obtenga la aprobación antes de abordar su vuelo o cruzar la frontera.

Desde 2022, esta autorización también es necesaria para quienes ingresen por tierra desde México o Canadá, no solo por aire o mar.

¿Cómo realizar el trámite de 'ESTA'?

Visite el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional.

Rellena el formulario con tu información personal.

Responda un breve cuestionario de seguridad.

Pague la tarifa de $21 con tarjeta.

La mayoría de las solicitudes se aprueban en pocas horas, aunque se recomienda presentarla al menos 72 horas antes del viaje. Una vez aprobada, la autorización se vincula automáticamente a su pasaporte y no necesitará llevar ningún documento, ya que todo estará conectado con las aerolíneas y la Oficina de Inmigración.

El sistema ESTA ('Electronic System for Travel Authorization') permite a ciudadanos de países con acuerdo de exención de visa ingresar a Estados Unidos por estancias cortas sin solicitar la visa B1/B2. Sin embargo, ningún país de Latinoamérica forma parte del programa. Esto significa que personas de México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y otras naciones de la región deben seguir solicitando la visa B1/B2 tradicional.

