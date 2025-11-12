EU: Cámara de Representantes aprueba financiamiento para reabrir Gobierno; Trump firmará orden

Estados Unidos.- Esta noche de miércoles 12 de noviembre de 2025, 43 días después del cierre de gobierno, calificado como el más largo de la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un financiamiento que garantiza la funcionalidad de la administración estadounidense. Se espera que el presidente, Donald Trump, firme esta misma noche la orden para reabrir las operaciones. Con esto, miles de empleados públicos regresarán a sus puestos de trabajo y las instituciones que permanecían cerradas, como los museos, también reabrirán.

Lo que aprobó la Cámara de Representantes se trata del proyecto del Senado que financia la administración pública hasta el 30 de enero; sin embargo, este paquete no incluye la exigencia del Partido Demócrata de prolongar los subsidios sanitarios del Obamacare, la Ley de Cuidado Asequible para millones de estadounidenses.

La votación salió adelante 222 a favor a 209 en contra y, tras esto, la resolución pasó a la Casa Blanca y se espera que el presidente firme hoy mismo. En estos 43 días, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, convocó a varias sesiones tras casi ocho semanas en suspenso. "Sabían que iban a causar daño, y lo hicieron de todas maneras", señaló el presidente de la Cámara de Representantes en alusión a los demócratas.

Cabe señalar que, pese a que algunas instituciones abrirán prontamente, otras como el transporte aéreo van a tardar días en volver a la normalidad. También se ha hablado de que la administración de Trump readmitirá a los funcionarios despedidos durante los 43 días y que pagará retroactivamente los sueldos no percibidos por los que mantuvieron sus trabajos, así como también se dijo que no se echarán a más empleados federales en los próximos dos meses y medio. Se estima que el país perdió hasta 14 mil millones de dólares en esta parálisis presupuestaria; además, 67 mil funcionarios fueron afectados por este cierre de gobierno. Hasta el momento, el presidente Donald Trump no se ha posicionado sobre los hechos, pero se espera un mensaje al momento de firmar la orden para reabrir su gobierno.

