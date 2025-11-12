Trump pide a Israel perdonar a Netanyahu por corrupción y califica el juicio de 'persecución política'

Jerusalén, Israel.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este miércoles 12 de noviembre de 2025 una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, solicitando el perdón formal del primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamin Netanyahu, quien enfrenta un juicio por corrupción que ha dividido profundamente a Israel.

En el documento, Trump calificó el proceso judicial contra Netanyahu como una 'persecución política e injustificada', e instó a Herzog a cerrar el caso.

Mientras el Gran Estado de Israel y el asombroso Pueblo Judío superan los tiempos terriblemente difíciles de los últimos tres años, por la presente le pido que perdone completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un formidable y decisivo Primer Ministro en tiempos de guerra, y ahora está llevando a Israel a un tiempo de paz", escribió el mandatario estadounidense.

Trump insta a Israel a indultar a Netanyahu y tilda su juicio de 'injusto y político'

La carta es el más reciente intento de Trump por intervenir en favor de Netanyahu, con quien mantiene una estrecha relación política desde su primer mandato. Analistas internacionales consideran que este gesto podría reavivar el debate sobre la influencia de Washington en los asuntos internos israelíes.

Absolución de Netanyahu

El mandatario republicano ya había hecho un llamado similar el mes pasado durante un discurso ante la Knéset, cuando visitó brevemente Jerusalén para promover su plan de alto el fuego en Gaza. En esa ocasión, también pidió públicamente que se absolviera a Netanyahu, argumentando que "Israel necesita líderes fuertes, no perseguidos por razones políticas".

El juicio contra el primer ministro israelí, que se ha extendido durante varios años, ha dividido y generado protestas tanto a favor como en contra del líder del partido Likud. Netanyahu enfrenta cargos por soborno, fraude y abuso de confianza, mientras continúa en funciones pese a las órdenes internacionales de arresto emitidas por la CPI.

Según una encuesta del Instituto de Democracia de Israel publicada en octubre, el 56 por ciento de los israelíes considera que el juicio por corrupción ha dañado gravemente la confianza pública en las instituciones del país, mientras que un 32 por ciento apoya un posible indulto presidencial para "preservar la estabilidad política".

Fuente: Tribuna del Yaqui