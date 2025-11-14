Estados Unidos anuncia operativo antinarco 'Lanza del Sur' en el Caribe

Ciudad de México.- Estados Unidos anunció una fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico tras la llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford. El anuncio lo realizó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien, a través de un mensaje en la red social X, indicó: "El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur".

"Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente". "El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos", anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El comunicado no da más detalles de esta nueva fase, pero los expertos en Washington destacan que el portaaviones, acompañado por su flotilla de navíos escolta, amplía considerablemente las alternativas militares de Estados Unidos en la región. Venezuela es "un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado miércoles al finalizar una cumbre ministerial del G7 en Canadá.

"Pero miren, esto es una operación antidrogas. Y si dejan de enviar barcos con drogas, no habrá ningún problema", añadió. El propio presidente Donald Trump fue ambivalente en una reciente entrevista televisiva, al asegurar que no tenía intención de ir a la guerra contra Caracas.

Pero al ser consultado acerca de si los días de Nicolás Maduro en el poder estaban contados, respondió: "Yo diría que sí". El portaaviones Gerald Ford, con su flotilla adyacente de barcos, se une a los seis navíos ya presentes en el Caribe y a otro en el océano Pacífico.

