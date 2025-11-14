¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Jeffrey Epstein

EU abre investigación sobre vínculos de Jeffrey Epstein con Bill Clinton y otras figuras demócratas

La fiscal general de EU, abrió una investigación sobre los vínculos de Epstein con Bill Clinton y otras figuras demócratas, tras un pedido de Trump

EU abre investigación sobre vínculos de Jeffrey Epstein con Bill Clinton y otras figuras demócratas
Designan a fiscal para indagar relaciones de Jeffrey Epstein Foto: Internet

Washington, Estados Unidos.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes la apertura de una investigación federal relacionada con los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton y otras figuras del Partido Demócrata. La decisión responde a una solicitud presentada por el presidente Donald Trump.

"El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que lidere esta investigación. Como en todos los casos, el Departamento de Justicia actuará con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadounidense", escribió. 

Horas antes del anuncio, el presidente Trump había expresado públicamente su intención de pedir una investigación federal que incluyera a diversas personalidades políticas. En publicaciones en su plataforma Truth Social, el mandatario cuestionó el manejo previo del caso Epstein y mencionó registros ya difundidos por el Departamento de Justicia.

EU abre investigación federal sobre los vínculos de Jeffrey Epstein
EU abre investigación federal sobre los vínculos de Jeffrey Epstein

Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50 mil páginas de documentos", escribió el republicano en su plataforma Truth Social. 

Jeffrey Epstein, empresario y delincuente sexual convicto, murió en agosto de 2019 en una cárcel federal a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual. 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.