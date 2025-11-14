EU abre investigación sobre vínculos de Jeffrey Epstein con Bill Clinton y otras figuras demócratas

Washington, Estados Unidos.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes la apertura de una investigación federal relacionada con los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton y otras figuras del Partido Demócrata. La decisión responde a una solicitud presentada por el presidente Donald Trump.
"El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que lidere esta investigación. Como en todos los casos, el Departamento de Justicia actuará con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadounidense", escribió.
Horas antes del anuncio, el presidente Trump había expresado públicamente su intención de pedir una investigación federal que incluyera a diversas personalidades políticas. En publicaciones en su plataforma Truth Social, el mandatario cuestionó el manejo previo del caso Epstein y mencionó registros ya difundidos por el Departamento de Justicia.
Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50 mil páginas de documentos", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.
Jeffrey Epstein, empresario y delincuente sexual convicto, murió en agosto de 2019 en una cárcel federal a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.
Fuente: Tribuna del Yaqui