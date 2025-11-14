EU abre investigación sobre vínculos de Jeffrey Epstein con Bill Clinton y otras figuras demócratas

Washington, Estados Unidos.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes la apertura de una investigación federal relacionada con los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton y otras figuras del Partido Demócrata. La decisión responde a una solicitud presentada por el presidente Donald Trump.

"El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que lidere esta investigación. Como en todos los casos, el Departamento de Justicia actuará con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadounidense", escribió.

Thank you, Mr. President. SDNY U.S. Attorney Jay Clayton is one of the most capable and trusted prosecutors in the country, and I’ve asked him to take the lead. As with all matters, the Department will pursue this with urgency and integrity to deliver answers to the American… pic.twitter.com/5zlybVu44U — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 14, 2025

Horas antes del anuncio, el presidente Trump había expresado públicamente su intención de pedir una investigación federal que incluyera a diversas personalidades políticas. En publicaciones en su plataforma Truth Social, el mandatario cuestionó el manejo previo del caso Epstein y mencionó registros ya difundidos por el Departamento de Justicia.

EU abre investigación federal sobre los vínculos de Jeffrey Epstein

Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50 mil páginas de documentos", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Jeffrey Epstein, empresario y delincuente sexual convicto, murió en agosto de 2019 en una cárcel federal a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.

Fuente: Tribuna del Yaqui