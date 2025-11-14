EU y Ecuador pactan un tercer país seguro para quienes buscan asilo sin antecedentes delictivos

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente que los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador cerraron un acuerdo para establecer un mecanismo de tercer país seguro, cuyo objetivo es permitir el "traslado digno" de todas las personas que soliciten protección internacional frente al retorno a su país de origen o de residencia anterior.

Es importante aclarar que este mecanismo no aplica para menores no acompañados, es decir, aquellos niños que ingresaron a Estados Unidos sin padres o tutores. De hecho, en septiembre se informó que el acuerdo estaba en proceso, pero fue hasta hoy que se dieron a conocer más detalles. Por lo tanto, Quito establece en el documento que bajo ninguna circunstancia devolverá a sus países de origen a quienes aún no tengan una resolución definitiva.

Asimismo, según medios locales, se prevé que el acuerdo quede publicado en el Registro Federal estadounidense hasta el 17 de noviembre; cuando eso ocurra, en TRIBUNA se ofrecerán más detalles. Durante el encuentro entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el presidente de Ecuador Daniel Noboa, y su homóloga Gabriela Sommerfeld, esta última destacó que la medida aplica únicamente a personas sin antecedentes delictivos.

Daniel Noboa

Acuerdos comerciales

En otro tema relacionado, la Casa Blanca confirmó este pasado jueves acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, El Salvador y, por supuesto, Ecuador. El objetivo es modificar los aranceles generalizados que la administración del presidente Donald Trump había impuesto a nivel mundial. Entre los productos que podrían ver una disminución de precio se encuentran el banano, el café y el cacao.

#Seguridad | Accidente en la Zona Dorada de Culiacán deja cinco heridos tras caída de vehículo de personal a un canal uD83DuDEA8https://t.co/6jlmKjvOOc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

De esta manera, cada uno de los países mencionados aceptó abrir sus mercados a diversos productos estadounidenses a cambio del retiro o reducción de los aranceles impuestos por la administración de Trump sobre varias de sus exportaciones más comunes. El representante de Guatemala, Bernardo Arévalo, compartió en sus redes sociales: "Uno de los primeros en alcanzar un acuerdo para reducir y eliminar los aranceles".



Fuente: Tribuna del Yaqui