Guerra: Rusia lanza ataque masivo contra Ucrania; reportan cinco muertos y más de 30 heridos

Kiev, Ucrania.- La guerra ruso-ucraniana continúa. La madrugada de este viernes, el Ejército de Rusia ejecutó un nuevo ataque aéreo contra Ucrania, el cual ha sido calificado por medios internacionales como uno de los más intensos de los últimos meses, ya que dejó al menos cinco personas sin vida y más de treinta heridas, de acuerdo con autoridades locales.

Así fue el nuevo ataque de Rusia

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Aérea de Ucrania, recabado por medios internacionales, Rusia lanzó 430 drones y 19 misiles de distintos tipos en un operativo masivo que buscó saturar las defensas aéreas. De los aparatos no tripulados empleados, cerca de 300 eran drones kamikaze Shahed, una cifra significativamente alta en comparación con ataques anteriores.

Conoce los detalles del nuevo ataque Rusia vs Ucrania. Foto: Facebook

A pesar de la intensidad, el Ejército ucraniano logró interceptar 405 drones y la totalidad de los misiles convencionales lanzados durante esta ofensiva. Dentro del balance oficial, Ucrania reportó un avance en su capacidad defensiva: dos de los tres misiles hipersónicos Kinzhal y seis de los nueve balísticos Iskander fueron derribados, un resultado inusual frente a ataques previos en los que estas armas habían logrado impactar sus objetivos.

Zonas afectadas

Aunque la mayoría de los proyectiles fueron neutralizados, al menos 23 drones y varios misiles consiguieron impactar directamente en distintas regiones. En el sur, la zona de Odesa registró nuevos daños en infraestructura energética, afectando una parte clave del sistema eléctrico ucraniano, ya debilitado por ataques recientes. En Kiev, la primera ministra Yulia Sviridenko informó que una treintena de edificios residenciales resultaron afectados, mientras que otras regiones como Sumi, Járkov y Kirovograd también reportaron daños en instalaciones críticas.

Sviridenko reiteró que Ucrania necesita con urgencia más sistemas de defensa aérea y que los países aliados deben acelerar los mecanismos para liberar activos rusos congelados.

Zelenski destaca eficacia de los sistemas Patriot

Tras recibir el informe militar, el presidente Volodímir Zelenski reconoció que la mejora en la respuesta defensiva se debe, en gran parte, a los sistemas antiaéreos Patriot suministrados por Estados Unidos (EU) y Alemania. El mandatario agregó que su país continúa adquiriendo misiles para estos equipos con recursos aportados por sus aliados europeos y reiteró que reforzar la red antiaérea es una prioridad urgente para contener los misiles rusos más avanzados.

Fuente: Tribuna del Yaqui