Donald Trump insiste en que México es un "problema" por ingreso de drogas hacia EU

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó este pasado viernes 14 de noviembre que, a pesar de la lucha contra las drogas, todavía enfrenta dificultades con México y Colombia. Incluso destacó que los mayores avances se registran en Venezuela, a pesar de las diferencias que mantiene con su dirigente, Nicolás Maduro Moros.

Durante una entrevista con diversos medios de comunicación a bordo del Air Force One, dio a entender que el desempeño de las naciones encabezadas por Claudia Sheinbaum Pardo y Gustavo Francisco Petro no ha sido suficiente para detener el flujo de estupefacientes: "Hemos logrado muchos avances con Venezuela en términos de detener el ingreso masivo de drogas. Pero tenemos un problema con México, tenemos un problema con Colombia… lo estamos haciendo muy bien".

Es importante señalar que estas declaraciones no son nada nuevas por parte de Trump, pues desde que comenzó a dirigir nuevamente a los Estados Unidos se ha centrado en combatir a los cárteles mexicanos por considerar que ponen en peligro a su ciudadanía. Además, el empresario ha realizado duras acusaciones contra el gobierno mexicano por supuestamente estar "aliado" con estos grupos criminales.

Marco Rubio

Asimismo, tras participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre G7, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que México ha avanzado en la labor contra el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, por lo que dicha cooperación se encuentra "en su punto más alto". De hecho, recalcó que el país vecino no piensa enviar tropas y únicamente brindará apoyo si se solicita.

¿Ya tomó una decisión con respecto a Venezuela?

En el mismo encuentro con reporteros, Donald Trump confesó que "ya tomó una decisión" sobre su operación militar contra Venezuela, aunque prefirió no revelarla por el momento; sin embargo, señaló que el progreso es evidente. Por su parte, según el diario The Washington Post, se habla de un posible ataque dirigido a Caracas y se afirma que las fuerzas estadounidenses están listas para recibir la orden.

Fuente: Tribuna del Yaqui