"Él inventaba notas sobre mí": Donald Trump descarta vínculos con Jeffrey Epstein

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer viernes cualquier implicación incriminatoria relacionada con Jeffrey Epstein y desestimó como falsas las notas atribuidas al fallecido financista, en las que supuestamente sugería que Trump "sabía sobre las chicas". Las declaraciones ocurrieron a bordo del avión presidencial, tras ser consultado por un periodista sobre el contenido de dichos apuntes.

Al escuchar la primera pregunta, el republicano respondió: "Yo no sé nada sobre eso", y luego dirigió la atención hacia otras figuras que mantuvieron vínculos más estrechos con Epstein. "La pregunta es qué quiso decir él después de pasar todo su tiempo con Bill Clinton y Larry Summers", dijo el mandatario, insistiendo en que sus propias interacciones con el financista fueron limitadas y tensas.

El presidente aseguró que su relación con Epstein había sido "muy mala durante muchos años" y sugirió que los apuntes encontrados entre los documentos personales del financista podrían haber sido fabricados después de su llegada a la Casa Blanca.

Él veía fortaleza porque yo era presidente, así que se dictaba notas a sí mismo. Denme un respiro", declaró.

Trump descarta vínculos con Epstein

Trump pidió además que las investigaciones se concentren en lo que Epstein sabía de otras personalidades y entidades financieras. "Tienen que averiguar qué sabía con respecto a Bill Clinton… a toda esa gente que él conocía, incluida JPMorgan", señaló.

Además le preguntaron por qué la Casa Blanca no respalda la publicación inmediata de todos los archivos relacionados con Epstein si, como afirma, no existe nada incriminatorio para él. Trump interrumpió la pregunta con un "¡Silencio! ¡Silencio!", sin ofrecer más explicaciones.

uD83DuDEA8BREAKING: In an unusual move, Trump just IGNORED every single question about Jeffrey Epstein after the bill signing and panicked White House staff started to kick reporters out of the room.



It’s never been more obvious.



He’s fucking guilty. pic.twitter.com/VywXXUmjqj — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui.