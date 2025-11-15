"Están en peligro": Papa León XIV lamenta el declive del cine durante reunión con figuras de Hollywood

Ciudad del Vaticano.- Este sábado 15 de noviembre de 2025, el Papa León XIV, durante una audiencia con diversas figuras del mundo del cine, habló sobre "la preocupante erosión" de las salas y exhortó a las instituciones a no rendirse y a apoyarse mutuamente para que no desaparezca el "valor social y cultural" de esta actividad. Además, el santo padre afirmó que esta época necesita esperanza, belleza y verdad.

"Las salas cinematográficas viven una preocupante erosión que las está desplazando de ciudades y barrios. No son pocos los que dicen que el arte del cine y la experiencia cinematográfica están en peligro", aseveró el pontífice ante la presencia de directores, actores y productores provenientes de distintos países. Asimismo, conversó con ellos y recibió muestras de agradecimiento.

¿Quiénes estuvieron presentes?

De acuerdo con información extraoficial, entre los invitados se encontraban, sentados en la monumental Sala Clementina del Palacio Apostólico: Cate Blanchett, Spike Lee, Viggo Mortensen y la reconocida actriz y modelo Monica Bellucci, así como Albert Serra, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noé, Gus Van Sant y la guionista argentina Laura Citarella.

Papa León XIV durante la audiencia (créditos: Vaticano News)

¿Qué pasa con el cine?

Según Vatican News, la llegada de las aplicaciones de streaming provocó que en 2024 la audiencia cayera un 8,8 por ciento, lo que se tradujo en 500 millones de entradas vendidas menos que en 2023. En su discurso, el Papa León XIV describió a los cines y a los teatros como "corazones palpitantes" que son esenciales para que toda ciudad pueda considerarse "viva", gracias a sus "espacios culturales".

"La lógica del algoritmo tiende a repetir lo que funciona, pero el arte abre a lo que es posible", reflexionó la máxima autoridad de la Iglesia Católica. "No todo debe ser inmediato o previsible: defended la lentitud cuando hace falta, el silencio cuando habla, la diferencia cuando provoca. La belleza no es solo evasión, sino, sobre todo, invocación", concluyó al abordar los desafíos más actuales.

Fuente: Tribuna