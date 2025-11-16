VIDEO: Disputa en el tráfico deriva en fuerte enfrentamiento a plena luz del día en Guatemala

Huehuetenango, Guatemala.- En hechos registrados el pasado viernes 14 de noviembre de 2025, una balacera generó pánico en la zona 8 de Huehuetenango, uno de los 22 departamentos que conforman Guatemala. Los reportes preliminares indican que una discusión en pleno tráfico derivó en un enfrentamiento armado entre los tripulantes de dos vehículos, dejando como saldo de siete personas detenidas y el aseguramiento de diferentes indicios.

De acuerdo con información proporcionada por TV Azteca Guatemala, los conductores involucrados comenzaron a sostener alegatos debido a que intentaron rebasarse en medio del tráfico vehículo. Esto escaló a tal punto en el que los automovilistas en cuestión detuvieron su marcha, descendieron de sus respectivas unidades y continuaron con el altercado. Finalmente, a plena luz del día y a una corta distancia, sacaron armas de fuego y las accionaron.

En total, la Policía Civil efectuó la aprehensión de siete hombres, tres de los cuales resultaron con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. Los heridos, uno en estado delicado y dos estables, permanecen bajo custodia policial y recibiendo atención médica en el Hospital Regional de Huehuetenango. Con respecto al violento hecho, el Ministerio Público informó que las diligencias se siguen en desarrollo y que el caso se encuentra bajo reserva.

Disparos en zona 8 de Huehuetenango.



PNC reporta que 3 de los involucrados resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al hospital con custodia. Uno de ellos tiene orden de captura.



PNC tambien informa que: "Indican personas curiosas que, venían alegándose en el tráfico…

Detenidos fueron identificados como:

Carlos 'N.' , de 23 años, con orden de aprehensión por violencia contra la mujer en su manifestación física.

, de 23 años, con orden de aprehensión por violencia contra la mujer en su manifestación física. Crisedio 'N.' , de 35 años.

, de 35 años. Ismael 'N.' , de 27 años.

, de 27 años. Jesús 'N.' , de 23 años.

, de 23 años. Antonio 'N.' (se desconoce la edad).

(se desconoce la edad). Jorge Alfonso 'N.' , de 47 años.

, de 47 años. Imanol 'N.', de 19 años.

Como resultado de las acciones desplegadas, las autoridades guatemaltecas aseguraron siete armas de fuego, dos mil 740 dólares en efectivo, un paquete de cocaína, así como dos pistolas, una carabina y varias municiones, tolvas y municiones de diferentes calibres. También se decomisaron una motocicleta y dos vehículos: una Toyota roja 049GMY y un pickup Jeep P-707KHV. Además se localizó una camioneta en el interior de un domicilio en residencial Villa Las Luces, zona 11.

Luego del ataque armado que se registró en la zona 8, de Huehuetenango, dos persona acudieron en una camioneta negra al hospital para saber del estado de dos de los heridos.



Al ingresar, @PNCdeGuatemala, los detiene e inspeccionan el interior del vehículo, donde localizaron un… pic.twitter.com/WKBHMqnTCr — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui