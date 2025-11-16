(VIDEO) Maduro sorprende al romper discurso con 'Imagine' de John Lennon en medio del conflicto con EU

Caracas, Venezuela.- Durante un acto público en Caracas, el dictador Nicolás Maduro nuevamente dio de qué hablar cuando comenzó a cantar un fragmento de la icónica canción Imagine, compuesta por John Lennon. Esto generó una ola de reacciones en todas las redes sociales, desde quienes lo tomaron con humor hasta los que, por el contrario, consideran una "burla" su decisión.

En las últimas semanas incrementó de manera abismal la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, pues, como te hemos informado en TRIBUNA, se dice que Donald Trump planea atacar al régimen y además acusa al venezolano de liderar el Cártel de los Soles. De hecho, la presencia de tropas estadounidenses en el Caribe provocó que su relación diplomática se deteriorara aún más.

Precisamente el viernes, Trump, durante un encuentro con diversos medios de comunicación a bordo del Air Force One, confesó que "ya tomó una decisión" sobre su operación militar contra Venezuela, sin revelar mayores detalles. Ahora Maduro, de manera simbólica, hace un llamado a que la paz sea la prioridad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el empresario no ha respondido.

Nicolás Maduro cantando

Al estilo de John Lennon

"Hacer todo por la paz, como decía John Lennon", señaló el dirigente sindical, quien unos segundos después preguntó a los presentes cómo era la canción Imagine y, sin dejar pasar más tiempo, empezó a cantarla. Los aplausos, gritos y hasta chiflidos se convirtieron en los protagonistas, e incluso el mandatario sonrió. Más tarde, incluso se hizo presente la pista del tema interpretado por el músico inglés.

Venezuela's President Nicolás Maduro breaks into singing John Lennon's 'Imagine' as he talks about US tensions. pic.twitter.com/R270tpM5AF — The Associated Press (@AP) November 16, 2025

"Los más jóvenes deberían buscar la letra, es una inspiración para todos los tiempos. Es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y músico", dijo Nicolás Maduro. El video ya se difundió en varias plataformas como X (antes Twitter), Instagram, Facebook y hasta llegó a los usuarios en TikTok.

Fuente: Tribuna del Yaqui