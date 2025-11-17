Donald Trump deja abierta la puerta a dialogar con Maduro pese a la presión militar de EU

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que podría sostener conversaciones con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al afirmar que Venezuela "quiere hablar". No ofreció fechas ni detalles sobre quién participaría en un eventual diálogo.

"Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar", declaró el mandatario a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

Las declaraciones se realizaron tras el anuncio del Departamento de Estado de designar como organización terrorista extranjera al denominado Cártel de los Soles. Trump señaló que esta clasificación permite tomar acciones contra infraestructura o activos vinculados a Venezuela, aunque aclaró que no ha decidido emplear esa facultad.

Contacto entre ambos gobiernos

Medios estadounidenses han reportado intentos recientes de contacto entre funcionarios de ambos gobiernos. Entre ellos, el Miami Herald mencionó una propuesta de transición hecha por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, mientras que The New York Times informó sobre una oferta venezolana para facilitar la participación de empresas estadounidenses en sectores como petróleo y oro.

Estados Unidos evalúa posibles conversaciones con Venezuela

La CNN difundió que Trump aún no ha decidido si autorizar un ataque terrestre contra Venezuela. Según ese medio, el presidente recibió evaluaciones sobre diversas opciones militares, que incluyen ataques a objetivos específicos, operaciones especiales o la posibilidad de no emplear fuerza directa. CNN señaló que Trump ha manifestado reservas sobre una intervención debido a riesgos para las tropas.

#ATENCIÓN | Donald Trump confirmó que “es posible” abrir conversaciones con Nicolás Maduro y que “ellos quieren hablar”. pic.twitter.com/tI3Fs2jf3v — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 17, 2025

El contexto incluye un incremento del despliegue militar estadounidense en la región. El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó recientemente al Caribe como parte de operaciones bajo el Comando Sur. Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo varios ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico.

En respuesta al movimiento militar estadounidense, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó sobre el despliegue de aproximadamente 200 mil efectivos, aeronaves y unidades navales dentro del ejercicio denominado 'Plan Independencia 200'. Trump señaló que mantendrá informado al Congreso de Estados Unidos sobre los próximos pasos relacionados con la situación en Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui.