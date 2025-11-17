Trump reacciona a marcha de la Generación Z en México; está dispuesto a usar el Ejército para frenar al narco

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a las manifestaciones de la Generación Z en la Ciudad de México y afirmó que estaría dispuesto a lanzar ataques al territorio mexicano para detener el flujo de drogas, especialmente al fentanilo, a su país. "¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien! Haremos lo que sea necesario para detenerlas", dijo Trump ante la pregunta de los reporteros estadounidenses.

El mandatario de Estados Unidos dijo que "no está dando por sentado" el uso de la fuerza, pero dijo que "estaría orgulloso" de destruir laboratorios o instalaciones de producción de drogas si ello, dijo, ayudara a "salvar millones de vidas". Trump aseguró que haría lo necesario para frenar al narcotráfico, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas. Cuando fue cuestionado sobre cómo acabaría con lo que denominó fábricas de fentanilo y cocaína, Trump respondió de manera ambigua. "Estaría orgulloso de hacerlo. Personalmente, no dije que lo haría, pero estaría orgulloso porque salvaríamos millones. No respondería a esa pregunta".

El presidente dijo que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país gobernado por Claudia Sheinbaum Pardo "sabe" cuál es su postura. "Pongámoslo así: no estoy contento con México", declaró el presidente. Donald Trump afirmó que la crisis de drogas, la mayoría, proviene de México e hizo referencia a lo que pasó en la Ciudad de México con la marcha de la Generación Z. "Tienen problemas graves allí", afirmó.

Las declaraciones se dan en medio de la Operación Lanza del Sur, que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio. "Por cada bote que destruimos, salvamos 25 mil vidas estadounidenses", aseguró Donald Trump. Hay que recordar que el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas".

Fuente: Tribuna del Yaqui