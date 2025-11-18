Benjamín Netanyahu respalda resolución de la ONU basada en el plan de Trump para Gaza

Jerusalén, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró este martes 18 de noviembre la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en el plan para Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. Según Netanyahu, la iniciativa 'conducirá a la paz' al establecer un proceso de desmilitarización total, desarme y desradicalización del territorio palestino.

En un mensaje difundido en X, el mandatario israelí felicitó a Trump por el respaldo internacional al plan, que prevé la creación de una fuerza internacional encargada de supervisar la desmilitarización de Gaza, desarmar a los grupos armados, proteger a la población civil y capacitar a una nueva fuerza policial palestina. "Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza", dice el mensaje.

Netanyahu celebra resolución de la ONU sobre Gaza

Hamás rechaza la resolución

La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, pero generó un rechazo inmediato de Hamás. El grupo calificó el desarme como un 'asunto nacional interno' y sostuvo que ninguna fuerza internacional debe asumir ese proceso, pues dejaría de ser neutral.

En un comunicado, Hamás señaló que cualquier discusión sobre las armas debe estar vinculada a un acuerdo político que garantice el fin de la ocupación, la creación de un Estado palestino y el derecho a la autodeterminación. El movimiento reiteró que no aceptará condiciones externas sobre su arsenal mientras no se aborden estos puntos fundamentales.

The State of Israel and PM Netanyahu applaud President @realDonaldTrump and his tireless and devoted team. The courage and sacrifice of our brave soldiers, along with President Trump’s diplomatic efforts, helped bring home all of the living hostages and most of the deceased ones. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui.