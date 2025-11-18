Cámara de Representantes de EU aprueba ley para que se publiquen documentos de Jeffrey Epstein

Estados Unidos.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes 18 de noviembre de 2025 casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein. La decisión viene después de que el domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que no tenía "nada que ocultar" y alentase a los republicanos de la Cámara de Representantes a "votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein".

Hasta la fecha, Trump y su equipo habían presionado intensamente para impedir la publicación de más archivos de la investigación penal del Departamento de Justicia de EU sobre Epstein, acaudalado financiero neoyorquino y amigo de Trump durante un tiempo. Sin embargo, el fin de semana Trump cambió de postura, días después de que una petición en la Cámara de Representantes reuniera el apoyo suficiente para forzar la votación, un caso inusual en el que los propios republicanos de la Cámara han desafiado los deseos de Trump.

La medida busca difundir todos los archivos del pederasta

Ahora, la ley tiene que ser votada por el Senado para posteriormente recibir la rúbrica de Trump. El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha asegurado antes de la votación que, si la ley se aprobaba, ayudaría a disipar las acusaciones que relacionan a Trump con los abusos de Epstein. "Nunca ha tenido nada que ocultar. (Trump) y yo compartíamos la misma preocupación: Queríamos garantizar que las víctimas de estos crímenes atroces estuvieran completamente protegidas de la divulgación", declaró Johnson a los periodistas el lunes.

Ese cambio de idea, que vino precedido por una reunión en la Casa Blanca en la que Bondi advirtió a Trump que su nombre estaba "por todas partes" en los papeles del millonario pederasta, puso a trabajar al Comité de Supervisión de la Cámara, que ha recibido unas 65 mil páginas de documentos, la última remesa, de unos 20 mil correos electrónicos, la pasada semana mediante requerimientos judiciales a la familia de Epstein.

Sus miembros también han pedido material al Departamento de Justicia, en cuyo poder obra una ingente cantidad de material, que se cifra en millones de páginas, pero la Administración de Trump se ha negado repetidamente a colaborar con sus pesquisas.

La noticia de que la Administración de Trump no liberaría los archivos también forjó una alianza entre representantes de ambos partidos, Ro Khanna (demócrata de California) y Thomas Massie (republicano de Kentucky), para redactar la ley que se sometía hoy a votación. Esa iniciativa contó con el apoyo de todos los demócratas y de cuatro republicanos: Además de Massie, que se dijo este martes "avergonzado de su propio partido", las representantes Lauren Boebert (Colorado), Nancy Mace (Carolina del Sur) y Marjorie Taylor Greene (Georgia).

La votación de este proyecto de ley ha sido posible gracias a una táctica procesal del Congreso conocida como petición de descarga, que permite eludir el liderazgo de la Cámara y obligar a votar un proyecto de ley. El presidente de la cámara baja, el republicano Mike Johnson, hizo todo lo posible para evitar su votación, pero finalmente la mayoría de los 435 representantes firmaron la propuesta. Tras el cambio de opinión de Trump, la mayoría de republicanos se han unido a los que inicialmente fueron considerados díscolos y traidores.

En una publicación dirigida a Trump, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, escribió: "Hagámoslo más fácil. Simplemente publique los archivos ahora". El presidente tiene la autoridad para hacerlo, como hizo con los documentos en posesión del gobierno sobre los asesinatos de Martin Luther King y John F. Kennedy.

uD83DuDD34 #AHORA | Aprueba Cámara de Representantes ley que obliga al Departamento de Justicia de #Trump a publicar más archivos de #JeffreyEpstein.



La ley pasará al Senado. pic.twitter.com/v3gC9v0QSB — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 18, 2025

Los congresistas que lideraron la propuesta, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, dijeron que esperan que el proyecto de ley de Transparencia de los Archivos de Epstein se apruebe "rápidamente" también en el Senado, por lo que antes de que termine este mes podría llegar a la mesa de Trump. Si finalmente se publican todos los documentos, se espera que salgan a la luz secretos de figuras públicas, más allá de Trump, que compartieron amistad y presuntamente delitos con el pederasta.

Fuente: Tribuna del Yaqui