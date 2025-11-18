Caos Global en Internet: Falla de Cloudflare provoca CAÍDA MUNDIAL de X, ChatGPT, juegos y más

Ciudad de México.- No, no es tu WiFi. Este martes 18 de noviembre de 2025 se reportó una de las más grandes fallas en la historia del Internet reciente, la cual ha provocado la caída de plataformas populares, como X (de Elon Musk, antes conocida como Twitter), la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, el videojuego League of Legends, Canva (de diseño) y más aplicaciones que ya son parte del día a día.

De acuerdo con los primeros reportes, el origen del problema radica en una falla masiva en la red de Cloudflare, una empresa fundamental que proporciona seguridad y servicios de infraestructura web a una gran parte de la red global. La compañía, que actúa como un pilar invisible de Internet, confirmó que está investigando una "anomalía" que ha desatado el caos digital. Esto ha generado errores de conexión en sitios web y aplicaciones que dependen de su servicio.

Se desconoce cuándo volverán a funcionar las aplicaciones. Foto: Facebook

Caída mundial del Internet: ¿Qué servicios se han visto afectados?

Desde las primeras horas de este martes 18 de noviembre, los reportes de usuarios sobre fallas se dispararon. En México, al igual que en el resto del mundo, se han visto afectadas:

Redes sociales y comunicación: X (Twitter) fue una de las primeras en caer, con publicaciones que no cargaban y el feed inaccesible, especialmente en su versión de escritorio.

IA: Usuarios de ChatGPT informaron de graves dificultades para interactuar con la herramienta, con lo que se demostró que la infraestructura de OpenAI también se vio comprometida.

Gaming y entretenimiento: La comunidad gamer sintió el impacto. League of Legends, uno de los títulos más jugados en la web, registró fallos masivos de conexión que impidieron a los jugadores acceder a sus partidas.

Monitoreo Web: Incluso herramientas diseñadas para detectar estas fallas, como Downdetector, sufrieron interrupciones, complicando la verificación del alcance real del colapso.

La lista de afectados se extiende a plataformas de cine como Letterboxd y a diversos medios de comunicación y foros populares en línea, todos mostrando el temido mensaje de "error de servidor".

¿Mantenimiento o falla inesperada?

La incógnita principal que ya atienden expertos en ciberseguridad es "¿qué causó esta interrupción global?". Aunque Cloudflare ha reconocido la existencia del problema, la información inicial apunta a un fallo crítico ocurrido durante tareas de mantenimiento programado.

Lo que parecía un problema técnico menor escaló rápidamente. La complejidad radica en la posición de Cloudflare: al ser un intermediario clave entre el usuario y el servidor final, su caída provoca un efecto dominó que paraliza a los servicios que dependen de su red para la optimización, seguridad y gestión del tráfico.

La recomendación general es simple: paciencia. Los equipos de ingeniería de Cloudflare están trabajando a marchas forzadas para restablecer el servicio. Cualquier novedad sobre esta noticia será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui