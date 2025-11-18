Donald Trump se refiere como "cerdita" a reportera que lo cuestionó sobre el caso Epstein

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en medio de una nueva polémica por mandar callar y llamar "cerdita" a una periodista durante un vuelo presidencial realizado el pasado viernes 14 de noviembre de 2025. La reacción del mandatario se desencadenó tras una pregunta en torno a su relación con correos electrónicos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, según un video divulgado este martes 18 de noviembre.

La acción quedó en video por corresponsales de medios internacionales como CNN y BBC, quienes estaban presentes durante un vuelo presidencial. La grabación muestra a Trump mientras señala con el dedo a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, y dice "Quiet, Piggy" ("cállate, cerdita") al ser cuestionado sobre el caso Epstein. Posteriormente, el presidente continuó su declaración como si nada hubiese ocurrido.

Lucey consultó a Donald Trump con respecto a los correos divulgados por un comité del Congreso y que mantienen relación con Epstein (acusado de delitos de abuso sexual y tráfico de menores). En los mensajes se deja en evidencia que el político presuntamente pasó tiempo con una de las víctimas; sin embargo, él evitó responder el contenido de la pregunta y, en cambio, reaccionó con el insulto, lo que provocó una infinidad de reacciones.

Reacciones al insulto de Trump

A pesar de que la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto, medios de comunicación han exigido explicaciones formales al accionar de Trump. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, por su parte, emitieron comunicados para solicitar garantía durante la práctica del periodismo en eventos oficiales. Jake Tapper, presentador de la cadena CNN, usó su cuenta en la red social X para describir la actitud del presente como "repugnante y completamente inaceptable".

Gretchen Carlson, exconductor de Fox News, calificó el comentario como "repugnante y degradante", mientras que Bloomberg, medio en el que trabajaba la comunicadora que recibió el descalificativo por parte de Trump, emitió un comunicado para refrendar su compromiso por "informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa". Cabe mencionar que este tipo de reacciones contra la prensa es común en el jefe del Ejecutivo.

Este mismo martes, Donald Trump llamó "pésima reportera" a la corresponsal de ABC News, Mary Bruce, en medio de una rueda de prensa ofrecida en el Despacho Oval y en la que estuvo presente el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán. La reportera le preguntó al mandatario el motivo por el que no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein y esperó que el Congreso lo aprobara, lo que derivó en la citada reacción.

