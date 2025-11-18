Golpe al CJNG en Europa: España detiene a 20 integrantes del cártel en un megaoperativo con la DEA

Madrid, España.- Este martes 18 de noviembre de 2025 se dio a conocer que, en una labor conjunta entre la Policía Nacional de España, la Administración de Control de Drogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades policiales de Países Bajos, se logró desmantelar las operaciones locales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la organización criminal más poderosa de México.

De acuerdo con información extraoficial, fueron detenidas 20 personas. Según el medio CNN, los delincuentes fueron capturados en las ciudades de Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. Incluso, dos de los sujetos serían objetivos prioritarios de la DEA; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, sus identidades permanecen en total misterio, aunque se sospecha que podrían pertenecer a la mafia italiana Camorra.

El medio antes citado también indicó que, entre los arrestados, hay colombianos, mexicanos, españoles e italianos. Aparentemente, su función era introducir cocaína y metanfetamina provenientes de Sudamérica, las cuales primero pasaban por puertos de Portugal y Países Bajos. En territorio español, estas sustancias ingresaban ocultas dentro de maquinaria industrial de gran tamaño.

Asimismo, entre los implicados se encuentra un empresario de Ávila, ya que el cargamento era almacenado dentro de sus fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila. Precisamente, para distribuir la mercancía por el país, esta debía trasladarse en compartimentos ocultos de algunos vehículos. Posteriormente, cuando era necesario enviarla a otras partes del mundo, la carga hacía una parada en una finca situada en Talavera de la Reina (Toledo).

Finalmente, la Policía Nacional informó por medio de la plataforma X (antes Twitter) lo que consiguió incautar durante este operativo que llevó algún tiempo y que culminó con la detención de 20 integrantes del crimen organizado: "1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata".

Fuente: Tribuna del Yaqui